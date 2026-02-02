Ezilerek ölen Ebrar'ın annesi tali kusurlu bulundu! "Kızıma git öl mü diyeceğim..."

İzmir'in Menderes ilçesinde nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalan 9 yaşındaki Ebrar Aktaş'ın ölümüne ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Davaya giren bilirkişi raporunda, Ebrar’ın annesi Songül Lök teknik yönden "tali kusurlu" bulundu. Rapora tepki gösteren anne Lök, duruşmada “Ben cehennemi yaşıyorum. Kızım gitti, telafisi yok. Ben kızıma ‘Git asansörün altında öl’ mü diyeceğim? Çok doluyum" ifadelerini kullandı.

BİLİRKİŞİ: ANNE DE KUSURLU

Menderes 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada hakim, dosyaya eklenen bilirkişi raporunu okudu. Raporda; tutuklu sanıklardan Efecan Güngör "asli kusurlu", Mustafa Güngör ise teknik yönden "tali kusurlu" olarak belirlendi. Ancak rapordaki en dikkat çekici detay anneye yönelik suçlama oldu. Bilirkişi, Ebrar’ın gözetiminde olduğu gerekçesiyle anne Songül Lök’ün de "tali kusurlu" olduğuna, Ebrar’ın ise herhangi bir kusurunun bulunmadığına kanaat getirdi.

Raporun okunmasının ardından söz alan tutuklu sanık Efecan Güngör, “Asansör dengesiz olsaydı diğer koltukları da indiremezdik. Kurulan zemin sabitti. Kurulum ve denge problemi yoktu" savunmasını yaptı. Diğer tutuklu sanık Mustafa Güngör ise “Asansörde hiçbir teknik problem yoktu. İki eşya indirdiğimizde de hiçbir sorun olmadı. Olsaydı onlarda da olurdu" dedi.

SAVUNMA: FIRTINA ÇIKTI, KOLTUK DÜŞTÜ

Olay sonrası hazırlanan iddianamede şüphelilerin savunmaları dikkat çekti. Sanıklar, üçlü koltuğu asansöre koydukları sırada 'fırtına' denebilecek şiddette bir rüzgar başladığını, bu durumun koltuğun dengesini bozup sepetten düşmesine neden olduğunu iddia etti.

İddianamede, Mustafa Güngör ile Efecan Güngör'ün kazanın meydana gelmesinde ana etken olduğunun altı çizildi. Firma çalışanı Suriye uyruklu A.H.M.'nin ise kazada dikkatsiz ve tedbirsiz davranışlarının etkili olduğu belirtildi. Savcılık, şüphelilerin olayın yaşanabileceğini öngörmelerine rağmen bu neticenin meydana gelmesini istemediklerini ancak platformdaki koltuğun Ebrar’ın ölümüne neden olduğunu vurguladı. Sanıklar hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıldan 9’ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ VE YARGILAMA SÜRECİ

Olay, 20 Eylül 2025'te Menderes ilçesi Cüneytbey Mahallesi 627 Sokak'ta meydana geldi. H.Y.'ye ait evin taşınması sırasında nakliye asansöründeki koltuk, apartmanın bahçesinde bulunan H.Y.'nin yeğeni Ebrar Aktaş'ın üzerine düştü. Ağır yaralanan çocuk, Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ebrar Aktaş, Gaziemir Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Soruşturma kapsamında firma çalışanı Suriye uyruklu A.H.M. ile firma yetkilileri Efecan Güngör ve Mustafa Güngör gözaltına alındı. Güngör kardeşler tutuklanırken, A.H.M. serbest bırakıldı. Bugünkü duruşmaya tutuklu sanıklar SEGBİS ile katılırken, hakkında yakalama kararı bulunan A.H.M. duruşmada yer almadı.

"AKLIMIZIN UCUNDAN GEÇMEZDİ"

Bilirkişi raporunda kusurlu bulunan anne Songül Lök, mahkemedeki beyanında olay gününü şöyle anlattı: “Olaydan bir gün önce kardeşime yardıma gitmiş, tüm eşyaları kolilemiştik. Olay günü gelen nakliyeciler bizden kahvaltı isteyince kolilerden kahvaltı için eşya çıkardık. Kahvaltı sonrasında eşyaları yeniden kolilerken kızım bilgim dışında dışarı çıkmış. Böyle bir şey olacağını aklımızın ucundan dahi geçirmedik. Hiçbir anne evladının başına bunun gelmesini istemez."

Nakliye asansöründen düşen koltuğun altında can vermişti! Ebrar’ın ölümünde 3 kişiye dava

Savcının tutukluluk halinin devamı yönündeki mütalaasından sonra tekrar söz verilen anne Lök gözyaşlarına hakim olamadı. Lök, “Herkes kendini benim yerine koysun. Kızımdan başka kimsem yok. Çalıştım çabaladım, kızımı okutmaya çalıştım. Kızım 9 yaşındaydı" diyerek acısını dile getirdi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 27 Şubat’a erteledi.