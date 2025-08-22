Evini yeni almıştı: Çöken duvarın altında can verdi
Yayınlanma:
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, çöken duvarın altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Almanya'da yaşayan Cumali Damar (43), memleketi Halfeti'nin Rüştüye Mahallesi'nde satın aldığı tek katlı evinde onarım çalışması yaptığı sırada çöken duvarın altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce göçük altından çıkarılan Damar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Damar'ın cesedi, Halfeti Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)