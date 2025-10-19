Eski gelinini öldürüp berbere tıraş olmaya gitti

Yayınlanma:
Zonguldak'ta Hüseyin Derin, aynı evde yaşadığı eski gelini Gönül Karakök'ü tüfekle öldürdü. Olayın ardından berbere tıraş olmaya giden 71 yaşındaki adam teslim oldu.

Zonguldak'ta eski gelini Gönül Karakök'ü tüfekle vurarak öldüren Hüseyin Derin, olayın ardından berberde tıraş oldu.

Tıraş olduktan sonra yoldan geçen jandarmaları gören 71 yaşındaki adam teslim oldu.

3 ÇOCUK ANNESİ KADINI ÖLDÜRDÜ

Çaycuma ilçesi Kızılbel Köyü'nde Gönül Karakök ile aynı evde yaşadığı eski kayınpederi Hüseyin Derin arasında akşam saatlerinde tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle eline av tüfeğini alan Hüseyin Derin, eski gelinine 2 el ateş açtı.

Sırt ve boyun bölgesinden yaralanan Karakök ağır yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

yeni-proje-7.jpg
Gönül Karakök - Hüseyin Derin

"BENİ TIRAŞ ET GELİNİMİ VURDUM"

43 yaşındaki Gönül Karakök'ü tüfekle vurarak öldürdükten sonra kaçan 71 yaşındaki Hüseyin Derin, köy merkezine indi.

Derin'in burada berbere gidip "Beni tıraş et. Gelinimi vurdum, teslim olacağım" dediği, tıraştan sonra Derin'in, yoldan geçen bir jandarma ekibine teslim olduğu öğrenildi.

14 yaşındaki çocuk düğünde kurşun yağdırdı! 5 yaralı14 yaşındaki çocuk düğünde kurşun yağdırdı! 5 yaralı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, 3 çocuk annesi Gönül Karakök'ün babasının maaşını almak için eşinden boşandığı ancak Derin'le beraber yaşamaya devam ettiği, Hüseyin Derin'in ise zaman zaman psikiyatrik ilaçlar kullandığı öne sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:DHA

