Eski eşini bıçakla katleden saldırgan tutuklandı!

Yayınlanma:
Çankırı’da eski eşi İlknur Kertlez’i (40) bıçaklayarak öldüren Selami Yılmaz (43) tutuklandı.

Çankırı Devlet Hastanesi’nde temizlik görevlisi olarak 2 çocuk annesi İlknur Kertlez (40), geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Buğdaypazarı Mahallesi Burçak Sokak'ta işe giderken eski eşi Selami Yılmaz (43) ile karşılaştı. Yılmaz, yanında bulunan bıçakla Kertlez’i bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

ilknuru-bicaklayip-olduren-eski-esi-tut-979519-290899.jpg

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI!

İlknur Kertlez hastaneye kaldırılırken doktorlar tarafından yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Selami Yılmaz ise olayın ardından Yapraklı yolu üzerinde intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan Yılmaz, 2 gün sonra taburcu edilerek gözaltına alındı.

ilknuru-bicaklayip-olduren-eski-esi-tut-979516-290899.jpg

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Selami Yılmaz, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ilknuru-bicaklayip-olduren-eski-esi-tut-979515-290899.jpg

İlknur Kertlez'in cenazesi dün memleketi Korgun ilçesine bağlı Buğay köyünde toprağa verilmişti.

Kaynak:DHA

