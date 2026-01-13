Eski eşine pusu kuran kişiye 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi

Eski eşine pusu kuran kişiye 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi
Yayınlanma:
Boşandığı eşi Burçin Rodop’u, sokak ortasında kurşun yağmuruna tutan Muhammed Ali Ülgener’in yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, araç içindeki Rodop’a doğru 13 el ateş eden Ülgener’e 13 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, Ülkener’in hükümle birlikte tutukluluğuna da devam kararı verdi.

Halktv.com.tr/ÖZEL

Olay geçen haziranda Ankarada yaşandı. Burçin Rodop ile çocuğunun bakıcısı ile birlikte Ülgener’in evine gitti. Rodop araçta beklerken, bakıcı, çocuğu Ülgener’den almak için eve doğru yöneldi.

Bu sırada şoke eden bir durum yaşandı. Bakıcı, elinde silah olduğunu gördüğü Ülgener’den kaçmaya başladı. Bakıcı bu sırada yanından geçtiği Rodop’a, bu kişinin elinde silah olduğunu ve hızla olay yerinden uzaklaşmasını söyledi.

PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPTI

Muhammed Ali Ülgener elindeki silahı bu kez Burçin Rodop’a yöneltti. Genç kadın telaşla, aracı ile geri geri gitmeye çalıştı. Bu sırada, park halindeki bir araca çarptı.

ART ARDA KURŞUN YAĞDIRDI

Ülgener, Rodop’un yanına yaklaştığı sırada genç kadın aracını hızla sürmeye başladı. Bu esnada Ülgener, genç kadına doğru ateş etmeye devam etti. Kurşunlardan bir kaçı araca isabet etti. En az bir kurşun Rodop’un bacağına isabet etti.

whatsapp-image-2026-01-13-at-6-19-06-pm.jpeg
Muhammed Ali Ülgener'in tutukluluğunun devamına karar verildi

25 GÜN SONRA TAHLİYE EDİLDİ

Olaydan sonra yakalanan Muhammed Ali Ülgener tutuklandı. Ancak bu süreçte ilginç bir gelişme yaşandı. Ülgener, 25 gün sonra tahliye edildi. Tahliye kararına itiraz edildi.

13 YIL 4 AY HAPİS CEZASI

Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada karar geçen 9 Ocak günü çıktı. Mahkeme, Muhammed Ali Ülgener’e 13 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, hükümle birlikte Ülgener’in tutukluluğunun devamına karar verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Kar yağışı devam edecek mi soğuk ne zaman bitecek: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
Kalp krizinde en tehlikeli saat artık biliniyor: Gündüz
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
Türkiye
Selimiye'de bakanlığın 'restorasyon' ısrarına mahkemeden ret
Selimiye'de bakanlığın 'restorasyon' ısrarına mahkemeden ret
Kayseri'de IŞİD operasyonu: 1 kişi yakalandı
Kayseri'de IŞİD operasyonu: 1 kişi yakalandı