Eski eşine pusu kuran kişiye 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi

Olay geçen haziranda Ankara’da yaşandı. Burçin Rodop ile çocuğunun bakıcısı ile birlikte Ülgener’in evine gitti. Rodop araçta beklerken, bakıcı, çocuğu Ülgener’den almak için eve doğru yöneldi.

Bu sırada şoke eden bir durum yaşandı. Bakıcı, elinde silah olduğunu gördüğü Ülgener’den kaçmaya başladı. Bakıcı bu sırada yanından geçtiği Rodop’a, bu kişinin elinde silah olduğunu ve hızla olay yerinden uzaklaşmasını söyledi.

PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPTI

Muhammed Ali Ülgener elindeki silahı bu kez Burçin Rodop’a yöneltti. Genç kadın telaşla, aracı ile geri geri gitmeye çalıştı. Bu sırada, park halindeki bir araca çarptı.

ART ARDA KURŞUN YAĞDIRDI

Ülgener, Rodop’un yanına yaklaştığı sırada genç kadın aracını hızla sürmeye başladı. Bu esnada Ülgener, genç kadına doğru ateş etmeye devam etti. Kurşunlardan bir kaçı araca isabet etti. En az bir kurşun Rodop’un bacağına isabet etti.

Muhammed Ali Ülgener'in tutukluluğunun devamına karar verildi

25 GÜN SONRA TAHLİYE EDİLDİ

Olaydan sonra yakalanan Muhammed Ali Ülgener tutuklandı. Ancak bu süreçte ilginç bir gelişme yaşandı. Ülgener, 25 gün sonra tahliye edildi. Tahliye kararına itiraz edildi.

13 YIL 4 AY HAPİS CEZASI

Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada karar geçen 9 Ocak günü çıktı. Mahkeme, Muhammed Ali Ülgener’e 13 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, hükümle birlikte Ülgener’in tutukluluğunun devamına karar verdi.