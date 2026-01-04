Eski Bakan Tantan'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Eski Bakan Tantan'ın sağlık durumu hakkında açıklama
Yayınlanma:
Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın rahatsızlanmasının ardından ailesi, sağlık durumunun iyi olduğunu ve hayati bir risk bulunmadığını açıkladı. Tantan'ın birkaç gün daha hastanede istirahat edeceği bildirildi.

85 yaşındaki eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki evinde rahatsızlanması üzerine önce Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne, ardından da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tantan'ın sağlık durumuyla ilgili olarak, ailesi tarafından "Tantan Ailesi" imzasıyla sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayımlandı.

AİLEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Tantan’ın sağlık durumunun hayati bir risk teşkil etmediği ancak, birkaç gün daha hastanede istirahat edeceği bilgilerine yer verilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

‘HAYATİ TEHLİKESİ YOK’

"Sadettin Tantan’ın ailesi olarak sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yapma gereği duyulmuştur. Kendisinin genel sağlık durumu iyidir, hayati ya da kritik bir durumu bulunmamaktadır. Doktorların tavsiyesi doğrultusunda birkaç gün hastanede istirahat edecek olup tedavisi devam etmektedir.

İYİ DİLEKLERİNİ İLETENLERE TEŞEKKÜR

"Bu süreçte soran, arayan ve iyi dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederiz. Ayrıca, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sakarya İl Sağlık Müdürü Kayhan Özdemir, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi, Sakarya Ünivesitesi Rektörü Hamza Al, Prof. Dr. Gürsoy Alagöz, Sapanca İlçe Sağlık Müdürlüğü, tüm doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız, Sakarya ve Sapanca eşrafına ilgi ve özverileri için şükranlarımızı sunarız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Son Dakika | 8 gündür her yerde aranıyordu: Elif Kumal'dan acı haber geldi
Hataylılar şimdi de soğuğa mahkûm edildi: Elektrik kesintileri 72 saati buluyor!