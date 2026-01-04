Eski Bakan Tantan'ın sağlık durumu hakkında açıklama

85 yaşındaki eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki evinde rahatsızlanması üzerine önce Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne, ardından da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamuoyuna duyuru,



Sadettin Tantan’ın ailesi olarak sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yapma gereği duyulmuştur. Kendisinin genel sağlık durumu iyidir, hayati ya da kritik bir durumu bulunmamaktadır. Doktorların tavsiyesi doğrultusunda birkaç gün hastanede istirahat edecek… — Sadettin Tantan (@sadettintantan) January 4, 2026

Tantan'ın sağlık durumuyla ilgili olarak, ailesi tarafından "Tantan Ailesi" imzasıyla sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayımlandı.

AİLEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Tantan’ın sağlık durumunun hayati bir risk teşkil etmediği ancak, birkaç gün daha hastanede istirahat edeceği bilgilerine yer verilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

‘HAYATİ TEHLİKESİ YOK’

"Sadettin Tantan’ın ailesi olarak sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yapma gereği duyulmuştur. Kendisinin genel sağlık durumu iyidir, hayati ya da kritik bir durumu bulunmamaktadır. Doktorların tavsiyesi doğrultusunda birkaç gün hastanede istirahat edecek olup tedavisi devam etmektedir.

Sadettin Tantan “milliyetçiyim” deyip sessiz kalanları ağır suçladı!

'Hayata Dönüş Operasyonu' Davasında Sadettin Tantan Tanık Oldu

İYİ DİLEKLERİNİ İLETENLERE TEŞEKKÜR