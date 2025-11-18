Eşine ütüyle saldırdı çocuklarını darbetti

Olay, gece saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Kaporta tamircisi olduğu öğrenilen Engin E., iddiaya göre eşi Hatice E. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Engin E., eline geçirdiği ütü ile eşinin başına vurdu. Şiddetini sürdüren Engin E., daha sonra evde bulunan oğlu E.E. (19) ve kızı E.E.'yi (21) de darbetti.

ANNE HASTANEYE ÇOCUKLAR EMNİYETE GİTTİ

Yaşanan olayın ardından başından yaralanan Hatice E., hastaneye giderek tedavi altına alındı. Kardeşler E.E. ve E.E. ise emniyete giderek babaları Engin E. hakkında şikayette bulundu. Çiftin çocuklarının, babalarının annelerinin başına ütüyle vurduğunu, kendilerini de darbettiğini ve ayrıca tehdit ile hakaretlerde bulunduğunu söyledikleri bildirildi.

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Şüpheli Engin E., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.