Eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklu!

Yayınlanma:
Amasya’da polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ile mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, şehirde farklı adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Zehir tacirlerinin oyununu polis bozdu! Bakın nereye gizlemişlerZehir tacirlerinin oyununu polis bozdu! Bakın nereye gizlemişler

Düzenlenen operasyon kapsamında yapılan aramalarda 989,99 gram uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen sıvı, 561 adet sentetik ecza, 97,76 gram bonzai hammaddesi emdirilmiş tütün, 42,54 gram aseton ile çözeltilmiş bonzai hammaddesi, 21,68 gram metamfetamin, 4,45 gram bonzai hammaddesi, 2 ruhsatsız tüfek, 55 adet 9,19 mm çapında fişek ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

9 KİŞİ TUTUKLANDI!

Operasyon sırasında H.C.D., M.S., A.B.K., A.Ç., R.K., A.Ş., E.C., H.Y. ve E.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:DHA

