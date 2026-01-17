Erzincan TOKİ kura çekilişi - CANLI İZLE
Erzincan TOKİ kura çekimi canlı yayını
Erzincan’da TOKİ kura heyecanı başladı. Binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği kura çekimi, 18 Ocak 2026 Pazar günü saat 11.00’de yapılacak.
Kura çekimine salonda katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. TOKİ, kura çekimlerini resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.
Erzincan TOKİ Kura Çekimi Canlı Yayın Linki
Erzincan TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?
Erzincan TOKİ kura çekimi; Müftülük Konferans Salonu. 1760 Atatürk, 24030 Erzincan Merkez / Erzincan adresinde, noter huzurunda gerçekleştirilecek.
Kura sonuçları nereden öğrenilecek?
Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listesi https://www.evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresleri üzerinden ilan edilecek.
Başvuru sayısının konut sayısından az olduğu ilçelerde, başvuru yapan vatandaşlar doğrudan asil hak sahibi sayılacak.
Erzincan’da hangi ilçede kaç konut verilecek?
TOKİ tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre Erzincan’da kura ile dağıtılacak konut sayıları şöyle:
Sıra
İlçe
Konut Sayısı
1
Merkez
800
2
Çayırlı
47
3
İliç
120
4
Kemah
40
5
Kemaliye
50
6
Otlukbeli
90
7
Refahiye
200
8
Tercan
250
9
Tercan (Kargın)
100
10
Tercan (Mercan)
63
—
TOPLAM
1.760
Erzincan TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?
TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Erzincan’da fiyatlar şu şekilde:
Konut Tipi
Fiyat
Aylık Taksit
1+1 (55 m²)
1.800.000 TL
6.750 TL’den başlayan
2+1 (65 m²)
2.200.000 TL
8.250 TL’den başlayan
2+1 (80 m²)
2.650.000 TL
9.938 TL’den başlayan
Bir sonraki kura hangi şehirde çekilecek?
Bir sonraki TOKİ kura çekimi, 21 Ocak Çarşamba günü saat 11.00’de Trabzon’da yapılacak.