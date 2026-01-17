Erzincan TOKİ kura çekilişi - CANLI İZLE

Erzincan TOKİ kura çekilişi - CANLI İZLE
Yayınlanma:
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Erzincan’da yapılacak kura çekimi 18 Ocak saat 11:00'de gerçekleştirilecek. Erzincan genelinde toplam 1.760 konut için hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek. Kura çekimi, TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Erzincan TOKİ kura çekimi canlı yayını

Erzincan’da TOKİ kura heyecanı başladı. Binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği kura çekimi, 18 Ocak 2026 Pazar günü saat 11.00’de yapılacak.

Kura çekimine salonda katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. TOKİ, kura çekimlerini resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.

Erzincan TOKİ Kura Çekimi Canlı Yayın Linki

Erzincan TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?

Erzincan TOKİ kura çekimi; Müftülük Konferans Salonu. 1760 Atatürk, 24030 Erzincan Merkez / Erzincan adresinde, noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Kura sonuçları nereden öğrenilecek?

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listesi https://www.evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresleri üzerinden ilan edilecek.

Başvuru sayısının konut sayısından az olduğu ilçelerde, başvuru yapan vatandaşlar doğrudan asil hak sahibi sayılacak.

Erzincan’da hangi ilçede kaç konut verilecek?

TOKİ tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre Erzincan’da kura ile dağıtılacak konut sayıları şöyle:

Sıra

İlçe

Konut Sayısı

1

Merkez

800

2

Çayırlı

47

3

İliç

120

4

Kemah

40

5

Kemaliye

50

6

Otlukbeli

90

7

Refahiye

200

8

Tercan

250

9

Tercan (Kargın)

100

10

Tercan (Mercan)

63

TOPLAM

1.760

Erzincan TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?

TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Erzincan’da fiyatlar şu şekilde:

Konut Tipi

Fiyat

Aylık Taksit

1+1 (55 m²)

1.800.000 TL

6.750 TL’den başlayan

2+1 (65 m²)

2.200.000 TL

8.250 TL’den başlayan

2+1 (80 m²)

2.650.000 TL

9.938 TL’den başlayan

Bir sonraki kura hangi şehirde çekilecek?

Bir sonraki TOKİ kura çekimi, 21 Ocak Çarşamba günü saat 11.00’de Trabzon’da yapılacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Türkiye
DEM Parti'nin İmralı görüşmesi sona erdi
DEM Parti'nin İmralı görüşmesi sona erdi
İstanbul'da karla karışık yağmur etkili oluyor!
İstanbul'da karla karışık yağmur etkili oluyor!
Cinayeti gizlemek için kamyoneti yakmış
Cinayeti gizlemek için kamyoneti yakmış