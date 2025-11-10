Erdoğan'ın memleketinde esnaftan zehir zemberek vergi sözleri

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin 8. Olağan İl Kongresi için bulunduğu Rize'de düzenlenen 'Sevgi Yürüyüşü' kapsamında esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Ziyaret esnasında bir esnaf Arıkan'a vergi yükünden yakınarak, "Benim 60 bin verdiğim yerde büyük marketin de 600 bin vermesi lazım. Altından çıkamıyoruz. Orada boğulduk" dedi.

ERDOĞAN'IN HEMŞEHRİSİNDEN VERGİ İSYANI

Ziyaret sırasında Erdoğan'ın hemşehrisi Rizeli bir esnaf, Arıkan'a "Ben (Mehmet Şimşek'i) dinlemiyorum artık. Bize farklı oran uyguluyor, markette aynı ürünler farklı" diyerek şöyle dert yandı:

"Ben araştırdım dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey bulamadım. Ürünler yüzde 1 ile bize giriyor yüzde 10 ile çıkıyor. Yani cironun yüzde 9'unu otomatik devlet alıyor bizden. Verelim, görevimiz var ama hepimiz verelim. Ama adil olsun. Ben 3 tane masa ile birlikte her ay 60 bin lira vergi veriyorum."

"Vergiyi yetiştirebilmek için hiçbir gün izin edemiyorum. Öyle olmaz. Benim 60 bin verdiğim yerde büyük marketin de 600 bin vermesi lazım. Altından çıkamıyoruz. Orada boğulduk. Hasta olma şansım yok, her sabah buradayım akşam da evimde. Kendim ölürsem öğleye kadar belki izin ederim."

Mahmut Arıkan ise esnafın isyanını Meclis gündemine taşıyacaklarını söyledi.