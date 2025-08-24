Saray'dan 'geçiş süreci kanunu' çıkışı geldi!

Saray'dan 'geçiş süreci kanunu' çıkışı geldi!
Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından Mehmet Uçum'dan Meclis'te oluşturulan komisyonda mevcut sürece ilişkin dikkat çeken bir öneri geldi. Mehmet Uçum, komisyonun geçiş sürecinin hukukuna ilişkin bir perspektif oluşturulması gerektiğinin ifade edildiğini, yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini, en isabetli çözümün de mevcut duruma ayrı bir 'geçiş süreci kanunu' çıkarılması olduğunu söyledi.

Meclis'te kurulan komisyon toplantılarına devam ediyor. Türkiye komisyondan çıkacak kararları merakla beklerken Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından Mehmet Uçum'dan dikkat çeken bir öneri geldi.

Pazar yazılarına devam eden Erdoğan'ın danışmanı Uçum bu sabah, "Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecinin hukuku!" başlıklı bir yazı yayımladı. Komisyonun geçiş sürecinin hukukuna dair bir perspektifi oluşturması gerektiğinin ifade edildiği aktaran Uçum, kastın komisyondan kanun teklifi hazırlaması değil, kanun teklifi için rapor hazırlamak olduğunu söyledi.

  • "TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun geçiş sürecinin hukukuna ilişkin bir perspektif oluşturması gerektiği ifade ediliyor. Burada kast edilen komisyonun kanun teklif taslağı hazırlaması değil, olası kanun teklifi için temel hukuk politikasını bir raporla ortaya koymasıdır. "

Uçum, 2014 yılında çıkarılan 6551 sayılı 'Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un PKK'nın silah bırakma ve fesih koşullarını oluşturmak için olduğunu söyledi.

Her ne kadar bu kanun yenilense de somut ihtiyaca uymadığını aktaran Uçum, yeni düzenleme yapılmasının daha doğru bir yaklaşım olacağını belirtti.

  • "Bugün örgütün kendini feshettiği ve silahların yakılmasıyla silah bırakma aşamasına geçilen bir durum var. Bu duruma uygun yeni bir düzenleme yapılması çok daha doğru bir yaklaşımdır."

Genel kanunda değişikliğin hukuki tartışma çıkaracağını söyleyen Uçum, en isabetli çözümün 'geçiş süreci kanunu' çıkarılması olacağını vurguladı.

  • "Yeni düzenlemenin ilgili kanunlarda değişiklik ve eklemeler yoluyla yapılması ileri sürülebilir. Ancak genel kanunlar içinde özel düzenlemeler yapmak eşitlik yönü dahil hukuki tartışma çıkarır. Bu yüzden mevcut duruma uygun ayrı ve özel bir ‘geçiş süreci kanunu’ çıkarılması en isabetli çözüm olur."

GEÇİŞ SÜRECİ KANUNU NEDİR?

Bu kanunun özelliklerini 6 maddede açıklayan Uçum şunları dedi:

Teklik: Tüm ihtiyaçları ilgili genel kanunlardan ayrı tek bir özel kanunla karşılamak, ilave norm gerekirse bu kanuna ek yaparak ilerlemek bir çok açıdan doğru bir hukuk politikasıdır.

Geçicilik: Geçiş sürecinde uygulanan ve sürecin bitmesiyle sona eren geçici bir kanun olmalıdır.

Hususilik: Kanun özel kanun olmalı sadece münfesih terör örgütünün aktif ve destek unsurları olan kişileri kapsamalıdır. Bu husus norm olarak net ve tartışmaya kapalı yazılmalıdır. Anayasal eşitlik ilkesi aynı durumda olanlara aynı kuralları uygulamaktır. Farklı durumda olanlara farklı kurallar uygulanabilir. Bu nedenle münfesih terör örgütünün bu farklı durumunu dikkate alan özel bir kanun yapılması eşitlik ilkesine aykırılık teşkil etmez.

Özgünlük: Kanunun içeriği Türkiye’ye has çatışma çözüm modeli olan Terörsüz Türkiye hedefinin özgünlüğüne dayanmalıdır. Terörün kayıtsız, şartsız ve pazarlıksız sona erdirilmesi, demokratik alanın genişletilmesi, dar kimlik siyasetlerinin bitmesi, her mecrada ülke ve toplum esaslı siyasetin egemen olması ve demokrasinin güçlendirilmesi bu modelin ana karakteridir. Bu karaktere uygun özgün yönler hukuki yaklaşımın da temelini oluşturur.

Kapsayıcılık: Kanun geçişte ihtiyaç duyulan tüm hususları içermelidir. Bu kapsamda toplumsal ve ekonomik hayata katılım ve entegrasyon hukuku, ceza ve infaz hukuku ile sosyal hukuk öne çıkan ana konular olur.

Mutabıklık: Geçiş sürecinin en önemli gereklerinden birisi de, olabildiğince geniş veya yeterli toplumsal ve siyasal mutabakat sağlamaktır. Mutabakat konusunda komisyon çalışmaları önemli imkanlar sunabilir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

