Erdoğan'dan neyzen Niyazi Sayın için başsağlığı mesajı

Usta neyzen Niyazi Sayın'ın vefat haberinin ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden bir taziye mesajı paylaştı.

Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Musiki sanatının müstesna ismi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi neyzen Niyazi Sayın'ın vefatından büyük üzüntü duydum. Merhum Niyazi Sayın'a Allah'tan rahmet; ailesine, dostlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum."

NİYAZİ SAYIN KİMDİR

Niyazi Sayın, 12 Şubat 1927’de Üsküdar’da dünyaya geldi.

Babası Ömer Hulusi Bey, annesi Necmiye Hanım’dır; baba tarafından Makedonya’nın Resne bölgesinden gelen bir aileye mensuptur.

İlk ve orta öğrenimini Üsküdar Paşakapı’da tamamladı; lise eğitimine Haydarpaşa ve Beyoğlu’nda devam etti ancak babasının vefatı ve savaş koşulları nedeniyle lise eğitimini tamamlayamadı.

Müzikle erken yaşta tanışan Sayın, Tanburi Cemil Bey’in plaklarından büyük ölçüde etkilendi.

1947 yılında Mustafa Düzgünman ile tanışması, sanat yolculuğunda dönüm noktası oldu.

Bu dönemde sadece müziğe değil, aynı zamanda ebru, ciltçilik ve fotoğrafçılığa da yöneldi.

İlk neyini 1948 yılında aldı ve derslerine Neyzen Gavsi Baykara ile başladı.

1950’li yıllarda İstanbul Radyosu’nda icralar gerçekleştirdi ve uzun yıllar burada neyzen olarak görev yaptı.

Aynı dönemde İstanbul Belediye Konservatuvarı İcra Heyeti'nde yer aldı, Münir Nurettin Selçuk’un konserlerinde sahne aldı.

1976 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nda öğretim üyesi olarak görev aldı ve Nefesli Sazlar Bölüm Başkanlığı yaptı.

Niyazi Sayın yalnızca ney icracısı değil, aynı zamanda ebru, ciltçilik, fotoğraf, sedef kakmacılığı, ağaç işleri ve tesbih koleksiyonculuğu gibi alanlarda da eserler verdi.

Sanat hayatı boyunca birçok öğrenci yetiştirdi; Türk müziği ve geleneksel sanatların yaşatılmasına büyük katkı sağladı.