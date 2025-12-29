Erdoğan üzerlerini tek tek çizecek! Seçim hazırlığı başladı

Ankara’nın siyasi dehlizlerinde tansiyon yeniden yükseldi. Yerel seçimlerin ardından sık sık gündeme gelen ancak bir türlü gerçekleşmeyen ‘kabine değişikliği’ söylentileri, artık fısıltı gazetesi olmaktan çıkıp yüksek sesle dillendirilmeye başlandı. İktidar kanadında gözler, bir çıkış yolu olarak görülen değişiklik için yeni yıla çevrilmiş durumda. Hatta öyle ki, bugün yapılacak yılın son kabine toplantısının, kulislere göre bazı bakanlar için bir "veda merasimi" olacağı konuşuluyor. Beklentiler tavan yapsa da, her zamanki gibi son sözü tek karar verici Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek.

Ekonomim'den Besti Karalar'ın haberine göre AKP içerisinde yeni yılda olası bir kabine değişikliği artık bir sır değil. AKP'li isimler kameralar önünde “Cumhurbaşkanı bilir” diyerek sadakat mesajı verseler de, kapalı kapılar ardında beklentilerini saklamıyorlar. Parti kulislerinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, "reformlar yılı" olarak lanse ettiği 2026’yı yeni isimlerle götüreceği, aynı zamanda seçim kabinesini şimdiden kurarak safları sıklaştıracağı söyleniyor.

GİDECEKLER VE DOKUNULMAZLAR

Parti içinde konuşulan senaryolar, yapılacak operasyonun 3-5 kişiyle sınırlı kalmayacağını, kabinenin yarısının, belki de daha fazlasının değişeceği yönünde. Ankara'da "gidecekler" kadar "dokunulmazlar" da konuşulmaya başlandı. Koltuğunu koruyacağına kesin gözüyle bakılan isimler arasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonominin direksiyonundaki Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar’ın devam edeceğine dikkat çekiliyor.

PROFİL DEĞİŞİYOR

Olası bir kabine değişikliğinde aynı zamanda bakan profilinde de makas değişikliğine gidileceği tahmin ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, yeni yılda kabine değişikliği beklentilerini boşa düşürüp düşürmeyeceği bilinmez ama, bakan profilinin kökten değişeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Mevcut milletvekillerinden kabineye üye alınarak Meclis aritmetiğinin riske atılmayacağı söylenirken, şansın eski vekillere güleceği belirtiliyor.

AKP kulislerinde iktidarın yeni yol haritasına dair şu maddeler öne çıkıyor:

Bürokrat kökenliler yerine, siyasi refleksleri olan isimlerin tercih edilmesi,

Yeni kabinenin doğrudan bir "seçim kabinesi" olarak dizayn edilmesi,

Kabinenin 2026 reformlarını da yönetecek kapasitede olması,

Yeni isimlerin, genel ve yerel seçimlerde oyları yükselen ya da en azından oylarını koruyan illerin eski vekillerinden seçilebileceği beklentileri dile getiriliyor.

'MÜSTEŞARLIK' GERİ Mİ DÖNÜYOR

Öte yandan kulislerdeki en çarpıcı iddia, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bürokratik yapısına dair. Olası bir kabine değişikliği ile birlikte, bakan yardımcılığı sayılarının azaltılacağı konuşuluyor. Yapılacak asıl değişimin ise bürokrasinin omurgasında olacağı söyleniyor. Sistemin getirdiği bakan yardımcıları yerine, eski sistemin "müsteşarlık" yapısının yeniden getirileceği, bu konuda uzun zamandır çalışmaların sürdüğü belirtiliyor.

AKP kulislerinde yankılanan bir diğer beklenti ise yönetim şemasındaki ekleme. Meclis ve Hükümet arasında zayıflayan iletişimi güçlendirecek ikinci bir cumhurbaşkanı yardımcısının, olası bir kabine değişikliğinde hayata geçirilmesi planlanıyor.