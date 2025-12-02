Erdoğan da Bahçeli'de yeşil ışık yakmıştı! CHP TRT teklifini bugün Meclis'e sunacak

CHP, seçimle gelinen kamu görevlerinde yargılananların davalarının TRT’den canlı yayınlanmasını öngören ve 9 aydır komisyonda bekleyen kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu gündemine alınması için bugün önerge verecek. Önerge kabul edilirse, "duruşmalar TRT’de yayınlansın" teklifi Genel Kurul’da görüşülebilecek.

CHP, Mayıs ayında üç grup başkanvekilinin imzasıyla bir kanun teklifi vermişti. Teklif, seçimle gelinen bir kamu görevinde bulunanlar hakkında yürütülen ceza davalarında, kovuşturma evresindeki açık duruşmaların TRT’den ve isteyen diğer televizyon kanallarından canlı yayınlanabilmesinin önünü açmayı öngörüyor.

Son Dakika | TRT çağrısına Erdoğan da destek verdi

TEKLİF KABUL EDİLİRSE YARGILAMALAR TRT'DEN NAKLEN İZLENECEK

Teklife göre; sanığın, mağdurun ve suçtan zarar görenin rıza vermesi, ilgili mahkemenin de 'yayın yapılsın' yönünde karar alması halinde duruşmalar TRT üzerinden ve belirlenecek internet ortamlarından canlı yayınlanabilecek.

ÖZEL HÜKÜM GEREKİYOR

Bu amaçla Ceza Muhakemesi Kanunu’nun duruşmaların aleniyetini düzenleyen 182 ve görüntü alınmasına ilişkin 183. maddelerine istisna getiriliyor; ayrıca 2954 sayılı TRT Kanunu’na da özel bir hüküm eklenmesi öngörülüyor.

TRT düzenlemesiyle, mahkemenin yayın kararı verdiği duruşmaların, TRT’nin Türkiye genelinde yayın yapan kanallarından birinde ücretsiz ve başka bir makamdan izin alınmaksızın yayınlanabilmesi amaçlanıyor. Yayının teknik ayrıntıları ve usulü ise Adalet Bakanlığı ile TRT arasında yapılacak protokolle belirleniyor.

CHP kaynakları, teklifin 9 aydır komisyonda bekletildiğini, bugünkü önergeyle ilk kez açık biçimde Genel Kurul gündemine indirilmesinin talep edileceğini belirtiyor.

CHP: HAKİKAT KARANLIKTA DEĞİL, MİLLETİN GÖZÜ ÖNÜNDE KONUŞULSUN

CHP Lideri Özgür Özel başta olmak üzere CHP yönetimi, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan davalar sürecinde, 'yargılamalar TRT’den ve isteyen her kanaldan canlı yayınlansın' çağrısını defalarca dile getirmişti.

CHP Grup Başkanvekilleri de seçimle gelmiş kamu görevlileri hakkında yürütülen davalarda, tartışmaların kulis haberlerine, sızdırmalara ve tek taraflı bilgilere bırakılmaması gerektiğini, "milletin seçtiğini yargılıyorsanız, millete de doğrudan gösterin" diyerek savunmuştu.

CHP yönetimi, söz konusu kanun teklifini de bu çağrının 'kurumsal ve kalıcı bir adımı' olarak tanımlıyor. Teklifin sadece İBB dosyasıyla sınırlı olmadığı, merkezi ve yerel düzeyde tüm seçimle gelmiş kamu görevlilerini kapsayan genel bir çerçeve getirdiği vurgulanıyor.

BAHÇELİ’NİN "TRT’DEN CANLI YAYINLANSIN" ÇIKIŞI MASADA

Teklif bugün Genel Kurul gündemine alınmak üzere oylanırken, gözler özellikle MHP sıralarında olacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, daha önce yaptığı grup konuşmalarında, İstanbul’daki yargılamalara atıfla, "Yargılama başta TRT olmak üzere tüm televizyonlardan canlı yayınlanmalıdır" çağrısında bulunmuştu.

Son Dakika | Bahçeli "Yargılama TRT'den olsun" çağrısına destek verdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise konuyla ilgili bir soruya, Ceza Muhakemesi Kanunu’ndaki aleniyet ve görüntü yasağı hükümlerini hatırlatarak, "183. maddede görüntü alınması konusunda yasak söz konusudur. Bir değişiklik söz konusu olursa Meclis’imizin takdiridir" karşılığını vermişti.

Son dakika | Adalet Bakanı Tunç Bahçeli'nin TRT çağrısına yanıt verdi

CHP’nin önergesi, bugün Genel Kurul’da oylanacak. Önergenin kabul edilmesi halinde, "Seçimle Gelinen Bir Kamu Görevinde Bulunanlar Hakkında Yürütülen Davalarda Kovuşturma Evresindeki Açık Duruşmaların TRT’de Canlı Yayınlanması" başlıklı teklif, Genel Kurul gündemine alınarak görüşülebilecek.