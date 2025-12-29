Erden Timur’un ifadesi ortaya çıktı: Bahis sorularına yanıt verdi

Nef Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur’un emniyette verdiği ifadenin ayrıntıları ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında emniyette ifade veren Erden Timur’a hem yasal hem de yasa dışı bahis siteleriyle ilgili sorular yöneltildi.

"YASAL YA DA YASA DIŞI HİÇBİR SİTEDE ÜYELİĞİM YOK"

Emniyet yetkilileri tarafından Timur’a, Türkiye’de yasal olarak faaliyet gösteren (Nesine, Misli, Birebin, Oley, İddia, Bilyoner) lisanslı şans oyunları sitelerinde veya yasa dışı bahis platformlarında üyeliği olup olmadığı soruldu. Bu sitelerde aktif bir kullanımının bulunup bulunmadığına dair soruya yanıt veren Timur, hayatı boyunca herhangi bir yasal veya yasa dışı bahis sitesinde hiçbir zaman üyeliğinin bulunmadığını beyan etti.

"KENDİ KULÜBÜMÜN MAÇLARINA BAHİS OYNAMADIM"

İfadenin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise Timur’un Galatasaray’da yönetici olduğu döneme ilişkin sorular oldu. Yöneticisi olduğu dönemde kulübün müsabakalarına yönelik yasal veya yasa dışı sitelerden oyun oynayıp oynamadığı sorulan Timur, bu iddiayı da net bir şekilde yalanladı.

Erden Timur, yöneticilik yaptığı süreçte kulüp maçlarına bahis oynamadığını belirterek, "Oynamam yönünde bana telkinde veya yönlendirmede bulunan kimse de olmadı" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

