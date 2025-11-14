Erciyes Dağı'na kar yağdı

Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, Erciyes Dağı genelinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabaha kadar etkisini sürdürdü.

Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 15 santimetreye kadar ulaştığı bölgede, hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceye kadar düştü.

ERCİYES DAĞI

Erciyes Dağı; bulutları delen zirvesi, tepesinden eksik olmayan karı ile Kayseri’nin sembolüdür.

İç Anadolu Bölgesi’nin birinci, Türkiye’nin 5. büyük dağı unvanına sahip olan Erciyes Dağı, hem kış turizmi, hem dağ tırmanışı, hem de yayla turizmi bakımından yılın her döneminde önemini korumakta ve ziyaretçi akınına uğramaktadır.

Kayseri denince ilk akla gelen doğa harikası, her mevsim bembeyaz zirvesiyle bulutlara uzanan Erciyes Dağı’dır. 30 milyon yıl önceki patlamaları sayesinde Kapadokya’nın oluşmasını sağlayan Erciyes (3917m) sönmüş bir volkan olarak biliniyor.