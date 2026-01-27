Engelli bireyler için eğitim yardımı güncellendi

Yayınlanma:
Engelli bireylerin özel eğitim ve rehabilitasyon giderlerinin bütçeden karşılanacak tutarları güncellendi. Bireysel eğitim için aylık 7 bin 748 lira, grup eğitimi için ise aylık 2 bin 168 lira ödenecek.

Engelli bireyler için özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki destek eğitimi giderlerinin devlet tarafından karşılanacak kısmı yeniden belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğ, Resmî Gazete'de yayımlandı.

DESTEKTEN YARARLANACAK GRUPLAR

Düzenlemeye göre, sağlık kurulu raporu ile en az yüzde 20 engelli olduğu tespit edilen bireyler ile 18 yaş altı ve "Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu" bulunan ve destek eğitim alması uygun görülen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının eğitim giderleri, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

BİREYSEL EĞİTİME 7.748 TL, GRUP EĞİTİMİNE 2.168 TL

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimi için bütçeden ayrılacak tutar (KDV hariç) netleşti. Buna göre bireysel eğitim için aylık 7 bin 748 lira, grup eğitimi için ise aylık 2 bin 168 lira ödenecek. Bu tutarların üzerindeki kısım, ilgili aileler veya bireyler tarafından karşılanacak.

USULSÜZLÜK HALİNDE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR

Tebliğde, gerçeğe aykırı beyanla fazla ödeme alınması durumunda, bu tutarların iki katı ve kanuni faiziyle birlikte tahsil edileceği hükmü yer aldı. Bu fiilin kurumlar tarafından tekrar etmesi halinde ise ilgili özel eğitim veya rehabilitasyon merkezinin açma izninin iptal edileceği belirtildi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

