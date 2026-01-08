Emekliliği reddedildiği için SGK avukatını vuran zanlı tutuklandı

Yayınlanma:
Yalova Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü binasında, kurum avukatı Zekeriya Polat’ı tabancayla vurarak hayatını kaybetmesine neden olan şüpheli H.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün Yalova Şehit Ömer Faydalı Caddesi üzerindeki SGK İl Müdürlüğü binasında meydana geldi. 57 yaşındaki H.H., kurum avukatı 31 yaşındaki Zekeriya Polat ile görüşmek üzere odasına girdi. Görüşme sırasında yanında getirdiği tabancayı ateşleyen H.H., Polat’ı ağır şekilde yaraladı. Hastaneye kaldırılan genç avukat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAÇARKEN KURUMDAKİ JANDARMA TARAFINDAN YAKALANDI

Saldırının ardından binadan kaçmaya çalışan şüpheli H.H., o sırada farklı bir işlem için kurumda bulunan bir jandarma ekibi tarafından kıskıvrak yakalandı. Polise teslim edilen ve emniyetteki sorgusu tamamlanan zanlı, yoğun güvenlik önlemleri altında Yalova Adliyesi’ne sevk edildi.

"KASTEN ÖLDÜRME" SUÇUNDAN TUTUKLAMA

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan H.H., "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırının hangi sebeple gerçekleştirildiğine dair soruşturmanın detaylı bir şekilde sürdüğü öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

