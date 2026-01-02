Emeklilerden tabutlu eylem: Bilinçli politikalarla yoksulluğa itiliyoruz

Tüm Emeklilerin Sendikası Zonguldak Şubesi, emeklilerin mahkum edildiği derin yoksulluğa dikkat çekmek için Zonguldak’ta Madenci Anıtı önünde toplandı. Emekliler, tabutla yürüyüş yapıp emeklilerin yoksulluğa mahkum edilmesini protesto etti.

Aile Bakanı'ndan 'yoksul emekliler' açıklaması: Bireysel tercih

Eyleme siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve sendika temsilcileri de destek verdi. CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural da eyleme katılarak emeklilerin taleplerinin haklı olduğunu belirtti.

"EMEKLİLER 'YÜK' OLARAK GÖRÜLÜYOR"

Tüm Emeklilerin Sendikası Şube Sekreteri Emine Bulut, emekliliğin artık onurlu ve güvenceli bir yaşam hakkı olmaktan çıktığını vurguladı. Emeklilerin bilinçli politikalar sonucu yoksulluğa itildiğini öne süren Bulut, mevcut ekonomik sistemin sosyal devleti tasfiye ettiğini, kamusal kaynakların belirli kesimlere aktarıldığını savundu. Emeklilerin bir "yük" olarak görüldüğünü dile getiren Bulut, bunun bir yönetim hatası değil, bilinçli bir tercih olduğunu söyledi.

Milyonlarca emeklinin 16 bin 881 lira seviyesindeki aylıkla geçinmek zorunda kaldığını belirten Bulut, dul ve yetim aylıklarının ise bu tutarın da altında kaldığını belirterek, gelirlerinin açlık sınırının altında olduğunu kaydetti.

"RESMİ ENFLASYON VERİLERİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Asgari ücret ve enflasyon verilerine de değinilen açıklamada, resmi enflasyon oranlarının gerçek hayat pahalılığını yansıtmadığı ileri sürüldü. Emekli aylıklarına yapılması planlanan artışların yetersiz olduğu ifade edildi.

TALEPLER SIRALANDI

Bulut, sendikanın taleplerini ise şöyle sıraladı:

"Tüm emeklilere 20 bin lira seyyanen zam yapılması, en düşük emekli aylığının yeni işe başlayan memur maaşına eşitlenmesi, enflasyon kayıplarının telafi edilmesi, sağlıkta katkı paylarının kaldırılması ve emekliler için barınma desteğinin hayata geçirilmesi."