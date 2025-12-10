Elini kolunu sallayarak üniversiteye girmiş! Meliha'yı öldürüşünü soğukkanlıkla anlattı

23 Ekim günü saat 11.30 sıralarında Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi önünde meydana gelen olayda, Türk Halkbilimi bölümü öğrencisi ve üç çocuk annesi Meliha Keskin, eski eşi Ferhat Karakaya’nın silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Keskin’i Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası araçla kaçan Karakaya kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

Keskin’in cenazesi otopsinin ardından Talas ilçesi Başakpınar Mahallesi’nde toprağa verilirken, öğretmen olma hayaliyle yeniden üniversiteye başladığı öğrenildi. Üç çocuğunun ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığı öğrenildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede ifadesine de yer verilen Ferhat Karakaya, Keskin ile 10 yıl evli kaldıktan sonra boşandıklarını anlatarak, “2022 yılında boşandık. 10 yıl evli kaldık. Aldattığı için boşanmıştık. Olaydaki tüfeği 2 yıl önce köyde kullanmak amacıyla bir internet sitesinden almıştım. Ruhsatsızdı. Olayda kullandığım aracı da köye gitmek için kiralamıştım” dedi.

’10 DAKİKALIK İŞİM VAR’ DİYEREK KAMPÜSE GİRMİŞ

Meliha Keskin’in oturduğu evden çıkarken gördüğünü anlatan Karakaya, “Meliha’yı evden çıkıp taksiye binerken gördüm. Çocukları tek başına bıraktığı için ‘neden çocukları tek bırakıyorsun?’ diye sormak amacıyla taksiye binip takip ettim. Meliha, Eğitim Fakültesi içine girdi. Ben de ’10 dakikalık işim var’ diyerek içeri girdim. Oradan bir kişiye ‘buraya öğrenciler mi yoksa öğretmenler mi giriyor’ diye sordum. Meliha, kameriyeye doğru gitti. Orada da 3-4 erkek vardı. Onlarla tokalaşıp sigara yaktı. Yanlarında silah olabileceğini düşünerek tüfeği bagajdan aldım” diye konuştu.

‘BİR ANDA ATEŞ ALDI’

Aracından tüfeği alıp eski eşi Keskin’in yanına doğru gittiğini de anlatan Ferhat Karakaya, “Yanlarına yaklaştım. Beni görünce paniklediler. Korktular. Bağırmaya başladıklarında da elimdeki tüfek bir anda ateş aldı. Karnına isabet etti. Yere düşünce bir daha ateş aldı. Ben mi ateş ettim kendimi ateş aldı bilmiyorum. Sonra polise teslim olmak için yola çıktım. Yolda trafik polisleri durdurdu ve onlara teslim oldum” ifadelerini kullandı.