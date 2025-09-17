Elazığ'da yürek yakan kaza: 8 yaşındaki İdris hayatını kaybetti

Elazığ’da acı bir olay yaşandı. 8 yaşındaki İdris Mursalov yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüs çarpması nedeniyle yaşamını yitirdi.

Talihsiz kaza, akşam saatlerinde Elazığ-Malatya kara yolu Aşağı Demirtaş mevkisinde meydana geldi.

KARŞIYA GEÇMEYE ÇALIŞIYORDU

Ailesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan İdris Mursalov’a, B.Ş. yönetimindeki 44 ACF 582 plakalı minibüs çarptı.

Kazada İdris ağır yaralanırken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 11 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Büyükçekmece’de feci motosiklet kazası: 2 kişi hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı küçük çocuk daha sonra Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Burada tedaviye alınan İdris, kurtarılamadı. İdris’in cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, sürücü gözaltına alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.