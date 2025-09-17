Elazığ'da yürek yakan kaza: 8 yaşındaki İdris hayatını kaybetti

Elazığ'da yürek yakan kaza: 8 yaşındaki İdris hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışan İdris Mursalov, minibüs çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Elazığ’da acı bir olay yaşandı. 8 yaşındaki İdris Mursalov yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüs çarpması nedeniyle yaşamını yitirdi.

Talihsiz kaza, akşam saatlerinde Elazığ-Malatya kara yolu Aşağı Demirtaş mevkisinde meydana geldi.

elazigda-minibusun-carptigi-cocuk-oldu-916642-272376.jpg

KARŞIYA GEÇMEYE ÇALIŞIYORDU

Ailesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan İdris Mursalov’a, B.Ş. yönetimindeki 44 ACF 582 plakalı minibüs çarptı.

Kazada İdris ağır yaralanırken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 11 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Büyükçekmece’de feci motosiklet kazası: 2 kişi hayatını kaybettiBüyükçekmece’de feci motosiklet kazası: 2 kişi hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı küçük çocuk daha sonra Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

elazigda-minibusun-carptigi-cocuk-oldu-916644-272376-1.jpg

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Burada tedaviye alınan İdris, kurtarılamadı. İdris’in cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, sürücü gözaltına alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
İnekleri için arazisinde sondaj yaptı: 88 metrede fışkıran sıvıyı görünce gözlerine inanamadı
İnekleri için arazisinde sondaj yaptı
88 metrede fışkıran sıvıyı görünce gözlerine inanamadı
Vefat eden eşi hastayken bulamadığı ürünün üretimine başladı: Tonlarcasını hasat etmeye başladı
Tonlarcasını hasat etmeye başladı
Vefat eden eşi hastayken bulamadığı ürünün üretimine başladı
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor! Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor
Bu gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul’un 21 ilçesi için kara gece uyarısı
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Nihat Özçelik kimdir? Investco Holding soruşturmasında son durum — Işık Ökte detayı
Borsa operasyonu: Nihat Özçelik ve Işık Ökte gündemde
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Satın alacaklara kara haberi verdi: 1 milyondan fazla arttı
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Türkiye
Mazgala sıkışan kedi mahallelinin ‘Mazgal’ı oldu
Mazgala sıkışan kedi mahallelinin ‘Mazgal’ı oldu
CHP'li Yavuzyılmaz Zafer Havalimanı gerçeklerini paylaştı! "Bunun adı Hazine'yi hortumlamaktır!"
CHP'li Yavuzyılmaz Zafer Havalimanı gerçeklerini paylaştı! "Bunun adı Hazine'yi hortumlamaktır!"