TOKİ Elazığ kura çekilişi - Canlı izle
Elazığ TOKİ kura çekimi canlı yayını
Elazığ’da TOKİ kura çekilişi, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek. Salonda yer alamayan vatandaşlar kura çekimini TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınla takip edebilecek. Çekiliş tamamlandıktan sonra asil ve yedek listeler resmi platformlarda erişime açılacak.
Elazığ TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?
Elazığ TOKİ kura çekilişi Fırat Üniversitesi Konferans Salonu’nda yapılacak.
Adres:
Üniversite, Fırat Ünv., 23119 Elâzığ Merkez/Elazığ
Kura sonuçları nereden öğrenilecek?
Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, https://evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresinden ilan edilecek; ek olarak hak sahipleri kura sonuçlarını TOKİ resmi sitesi ya da e-Devlet üzerinden de sorgulayabilecek.
Elazığ’da hangi ilçede kaç konut verilecek?
Paylaşılan proje listesine göre Elazığ’da konut dağılımı şöyle:
|Sıra
|İlçe / Proje adı
|Konut sayısı
|1
|ELAZIĞ MERKEZ
|2500
|2
|MERKEZ AKÇAKİRAZ
|200
|3
|MERKEZ YAZIKONAK
|25
|4
|MERKEZ YURTBAŞI
|45
|5
|AĞIN
|30
|6
|ALACAKAYA
|110
|7
|ARICAK
|180
|8
|BASKİL
|50
|9
|KARAKOÇAN
|100
|10
|KEBAN
|40
|11
|KOVANCILAR
|225
|12
|MADEN
|50
|13
|PALU
|173
|14
|PALU BEYHAN
|47
|15
|SİVRİCE
|50
Elazığ’da TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?
TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tiplerine göre fiyatlar şu şekilde:
- 1+1 (55 m²) konutların fiyatı 1 milyon 800 bin TL, aylık taksitleri 6 bin 750 TL’den başlıyor
- 2+1 (65 m²) konutlar 2 milyon 200 bin TL’den satışa sunulurken, aylık taksitler 8 bin 250 TL’den başlıyor.
- 2+1 (80 m²) konutların fiyatı ise 2 milyon 650 bin TL, aylık taksitler 9 bin 938 TL’den başlayan seviyede.
Bir sonraki TOKİ kura çekilişi hangi şehirde yapılacak?
Bir sonraki TOKİ kura çekilişi 3 Şubat Salı günü Kayseri ve Zonguldak'ta yapılacak, toplam 9 bin 434 konut hak sahiplerini bulacak.