Elazığ TOKİ kura çekimi canlı yayını

Elazığ’da TOKİ kura çekilişi, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek. Salonda yer alamayan vatandaşlar kura çekimini TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınla takip edebilecek. Çekiliş tamamlandıktan sonra asil ve yedek listeler resmi platformlarda erişime açılacak.

Elazığ TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?

Elazığ TOKİ kura çekilişi Fırat Üniversitesi Konferans Salonu’nda yapılacak.

Adres:

Üniversite, Fırat Ünv., 23119 Elâzığ Merkez/Elazığ

Kura sonuçları nereden öğrenilecek?

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, https://evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresinden ilan edilecek; ek olarak hak sahipleri kura sonuçlarını TOKİ resmi sitesi ya da e-Devlet üzerinden de sorgulayabilecek.

Elazığ’da hangi ilçede kaç konut verilecek?

Paylaşılan proje listesine göre Elazığ’da konut dağılımı şöyle:

Sıra İlçe / Proje adı Konut sayısı 1 ELAZIĞ MERKEZ 2500 2 MERKEZ AKÇAKİRAZ 200 3 MERKEZ YAZIKONAK 25 4 MERKEZ YURTBAŞI 45 5 AĞIN 30 6 ALACAKAYA 110 7 ARICAK 180 8 BASKİL 50 9 KARAKOÇAN 100 10 KEBAN 40 11 KOVANCILAR 225 12 MADEN 50 13 PALU 173 14 PALU BEYHAN 47 15 SİVRİCE 50

Elazığ’da TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?

TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tiplerine göre fiyatlar şu şekilde:

1+1 (55 m²) konutların fiyatı 1 milyon 800 bin TL , aylık taksitleri 6 bin 750 TL ’den başlıyor

, aylık taksitleri ’den başlıyor 2+1 (65 m²) konutlar 2 milyon 200 bin TL ’den satışa sunulurken, aylık taksitler 8 bin 250 TL ’den başlıyor.

’den satışa sunulurken, aylık taksitler ’den başlıyor. 2+1 (80 m²) konutların fiyatı ise 2 milyon 650 bin TL, aylık taksitler 9 bin 938 TL’den başlayan seviyede.

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi hangi şehirde yapılacak?

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi 3 Şubat Salı günü Kayseri ve Zonguldak'ta yapılacak, toplam 9 bin 434 konut hak sahiplerini bulacak.