TOKİ’nin 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Elazığ’da inşa edilecek toplam 3 bin 825 konut için kura çekimi, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 11.00’de yapılacak. Hak sahiplerinin belirleneceği çekiliş TOKİ’nin YouTube hesabından canlı yayınlanacak; kura sonrası asil ve yedek listeler ise sorgulama ekranları üzerinden duyurulacak.

Elazığ TOKİ kura çekimi canlı yayını

Elazığ’da TOKİ kura çekilişi, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek. Salonda yer alamayan vatandaşlar kura çekimini TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınla takip edebilecek. Çekiliş tamamlandıktan sonra asil ve yedek listeler resmi platformlarda erişime açılacak.

Elazığ TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?

Elazığ TOKİ kura çekilişi Fırat Üniversitesi Konferans Salonu’nda yapılacak.

Adres:

Üniversite, Fırat Ünv., 23119 Elâzığ Merkez/Elazığ

Kura sonuçları nereden öğrenilecek?

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, https://evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresinden ilan edilecek; ek olarak hak sahipleri kura sonuçlarını TOKİ resmi sitesi ya da e-Devlet üzerinden de sorgulayabilecek.

Elazığ’da hangi ilçede kaç konut verilecek?

Paylaşılan proje listesine göre Elazığ’da konut dağılımı şöyle:

Sıraİlçe / Proje adıKonut sayısı
1ELAZIĞ MERKEZ2500
2MERKEZ AKÇAKİRAZ200
3MERKEZ YAZIKONAK25
4MERKEZ YURTBAŞI45
5AĞIN30
6ALACAKAYA110
7ARICAK180
8BASKİL50
9KARAKOÇAN100
10KEBAN40
11KOVANCILAR225
12MADEN50
13PALU173
14PALU BEYHAN47
15SİVRİCE50

Elazığ’da TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?

TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tiplerine göre fiyatlar şu şekilde:

  • 1+1 (55 m²) konutların fiyatı 1 milyon 800 bin TL, aylık taksitleri 6 bin 750 TL’den başlıyor
  • 2+1 (65 m²) konutlar 2 milyon 200 bin TL’den satışa sunulurken, aylık taksitler 8 bin 250 TL’den başlıyor.
  • 2+1 (80 m²) konutların fiyatı ise 2 milyon 650 bin TL, aylık taksitler 9 bin 938 TL’den başlayan seviyede.

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi hangi şehirde yapılacak?

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi 3 Şubat Salı günü Kayseri ve Zonguldak'ta yapılacak, toplam 9 bin 434 konut hak sahiplerini bulacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

