Ekmek fırınında patlama: Çok sayıda yaralı var!

Yayınlanma:
Hatay'ın Samandağ ilçesinde ekmek fırınında meydana gelen patlamada iş yerinin önünde oturan 9 kişi yaralandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Yeni Mahalle'deki ekmek fırınında meydana geldi.

Üzerinde ev bulunan fırında kimsenin çalışmadığı bir sırada henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

PATLAMADAN SONRA YANGIN ÇIKTI

Patlamada iş yerinin camları kırılırken, ardından yangın çıktı. Bu sırada fırının önünde oturan bina sakinleri ve yakınları N.B., Y.A., N.B., N.B., A.H.K., H.B. S.B., E.S. ile B.B. yaralandı.

YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Çevredekiler ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, yangın ise itfaiye ekibi tarafından büyümeden söndürüldü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

