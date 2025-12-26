Ehliyetsiz sürücü 24 yaşındaki genci hayattan kopardı

Ehliyetsiz sürücü 24 yaşındaki genci hayattan kopardı
Yayınlanma:
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, ehliyetsiz bir sürücü motosiklete çarptı. Meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Ramazan Adem Altunay (24), hayatını kaybetti. Ehliyetsiz sürücü gözaltına alındı.

Trabzon’un Akçaabat ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi’nde, gece saatlerinde meydana gelen olayda, ehliyetsiz sürücü E.Y.'nin (22) kullandığı, plakası belirlenemeyen otomobil, kırmızı ışıkta duran motosiklete çarptı. Kazanın şiddetiyle, motosiklet sürücüsü 24 yaşındaki Ramazan Adem Altunay metrelerce sürüklendi.

ehliyetsiz-surucunun-kullandigi-otomobil-1080705-320762.jpg

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ!

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye intikal eden sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Altunay'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI!

Kaza anı, olay yerinde bulunan bir güvenlik kamerasına yansırken E.Y. gözaltına alındı.

Hakkari'de korkunç kaza! Araç 300 metreden Zap Suyu'na düştüHakkari'de korkunç kaza! Araç 300 metreden Zap Suyu'na düştü

Kaza ile ilgili soruşturma sürerken, Altunay'ın cenazesinin Akçaabat ilçesinde bugün toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak:DHA

Şişelenmiş su sandığınız kadar masum değil !
Ünlü bal markaları tek tek ifşa oldu!
Ünlü bal markaları tek tek ifşa oldu!
26 Ekim 2024'teki Kasımpaşa Samsun maçında ne olmuştu? İnanılmaz olay
Erden Timur kimdir? Erden Timur neden gözaltında?
Erden Timur kimdir? Erden Timur neden gözaltında?
İstanbullular dikkat! Valilikten korkutan uyarı: Dondurucu soğuklar geliyor
Fenerbahçe 128 milyon euroluk dev anlaşmayı KAP'a bildirdi
Fenerbahçe 128 milyon euroluk dev anlaşmayı KAP'a bildirdi
Çinliler lüx engelini de aşıyor: Çinli Maextro, Alman devlerini solladı
Çinliler lüx engelini de aşıyor: Çinli Maextro, Alman devlerini solladı
Fenerbahçe ile anlaştı Galatasaray'a gelmek için Osimhen'i aradı
Fenerbahçe ile anlaştı Galatasaray'a gelmek için Osimhen'i aradı
Emekli memur Tokat'ta hobi olsun diye başladı şimdi talebe yetişemiyor: 4 bir yana gönderiyor
Emekli memur Tokat'ta hobi olsun diye başladı şimdi talebe yetişemiyor: 4 bir yana gönderiyor
Şansı 292 milyonda birdi: 1,8 milyar dolar kazandı
Şansı 292 milyonda birdi: 1,8 milyar dolar kazandı
Türkiye
Leyla Zana'dan Amedspor kararı!
Leyla Zana'dan Amedspor kararı!
Diyarbakır'da kan donduran olay! 3 aylık bebeğini pencereden atmıştı: Anne hakkında karar verildi!
Diyarbakır'da kan donduran olay! 3 aylık bebeğini pencereden atmıştı: Anne hakkında karar verildi!
Midesinde 9 pil 3 jilet çıktı
Midesinde 9 pil 3 jilet çıktı