Ehliyetsiz sürücü 24 yaşındaki genci hayattan kopardı

Trabzon’un Akçaabat ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi’nde, gece saatlerinde meydana gelen olayda, ehliyetsiz sürücü E.Y.'nin (22) kullandığı, plakası belirlenemeyen otomobil, kırmızı ışıkta duran motosiklete çarptı. Kazanın şiddetiyle, motosiklet sürücüsü 24 yaşındaki Ramazan Adem Altunay metrelerce sürüklendi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ!

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye intikal eden sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Altunay'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI!

Kaza anı, olay yerinde bulunan bir güvenlik kamerasına yansırken E.Y. gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürerken, Altunay'ın cenazesinin Akçaabat ilçesinde bugün toprağa verileceği öğrenildi.