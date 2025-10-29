Ehliyet sahipleri için son 2 gün! 1 Kasım itibarıyla 7 bin lira olacak

Eski tip sürücü belgelerini yeni nesil belgelerle değiştirme süresinin 31 Ekim 2025 tarihinde sona ermesi nedeniyle, nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşanıyor. Bugüne kadar toplam 35 milyon 609 bin 477 kişinin yenileme işlemini tamamladığı belirtilirken, hala 1 milyon 856 bin 96 kişinin eski tip ehliyet kullanmaya devam ettiği açıklandı.

BAŞVURULARDA REKOR ARTIŞ

Yenileme süresinin sonuna yaklaşılmasıyla birlikte başvurularda büyük bir artış gözlemlendi. Verilere göre; eylülde 57 bin 858, ağustosta 96 bin 134 başvuru alınırken, ekim ayında 28'i itibarıyla bu sayı 166 bin 338'e ulaştı. Sadece son 7 günde ise 115 bin 135 kişi ehliyetini yenilemek için başvuruda bulundu.

1 KASIM'DAN İTİBAREN ÜCRETLER KATLANACAK

Vatandaşların bu son dakika yoğunluğunun temel nedeni ise 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak yüksek yenileme ücretleri oldu. Eski tip ehliyetler, 31 Ekim'e kadar yalnızca 15 lira ödenerek yenilenebiliyor. Bu tarihe kadar işlem yapmayanların sürücü belgeleri geçersiz sayılacak.

1 Kasım itibarıyla B sınıfı ehliyet için yenileme ücreti, harç, değerli kağıt ve vakıf hizmet bedeli dahil olmak üzere 7 bin 438 lira 60 kuruşa yükselecek.

Diğer ehliyet sınıflarındaki artışlar da şöyle belirlendi:

A, A1, A2, F sınıfı eski tip sürücü belgesi olanların toplamda 3 bin 643 lira 10 kuruş yatırmaları gerekecek.

B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M sınıfı eski tip sürücü belgesi olanların ise 11 bin 235 lira 60 kuruş yatırmaları zorunlu olacak.