Ehliyet sahipleri için son 2 gün! 1 Kasım itibarıyla 7 bin lira olacak

Ehliyet sahipleri için son 2 gün! 1 Kasım itibarıyla 7 bin lira olacak
Yayınlanma:
Eski tip sürücü belgelerini yeni tip ehliyetlerle değiştirme süresi 31 Ekim 2025'te sona erecekken, son bir haftada tam 115 bin 135 kişi yenileme başvurusu yaptı. Buna rağmen hala 1 milyon 856 bin 96 kişi eski tip sürücü belgesi kullanmaya devam ediyor.

Eski tip sürücü belgelerini yeni nesil belgelerle değiştirme süresinin 31 Ekim 2025 tarihinde sona ermesi nedeniyle, nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşanıyor. Bugüne kadar toplam 35 milyon 609 bin 477 kişinin yenileme işlemini tamamladığı belirtilirken, hala 1 milyon 856 bin 96 kişinin eski tip ehliyet kullanmaya devam ettiği açıklandı.

BAŞVURULARDA REKOR ARTIŞ

Yenileme süresinin sonuna yaklaşılmasıyla birlikte başvurularda büyük bir artış gözlemlendi. Verilere göre; eylülde 57 bin 858, ağustosta 96 bin 134 başvuru alınırken, ekim ayında 28'i itibarıyla bu sayı 166 bin 338'e ulaştı. Sadece son 7 günde ise 115 bin 135 kişi ehliyetini yenilemek için başvuruda bulundu.

Yüksek para cezaları içeriyordu: Yeni trafik cezaları askıya alındıYüksek para cezaları içeriyordu: Yeni trafik cezaları askıya alındı

1 KASIM'DAN İTİBAREN ÜCRETLER KATLANACAK

Vatandaşların bu son dakika yoğunluğunun temel nedeni ise 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak yüksek yenileme ücretleri oldu. Eski tip ehliyetler, 31 Ekim'e kadar yalnızca 15 lira ödenerek yenilenebiliyor. Bu tarihe kadar işlem yapmayanların sürücü belgeleri geçersiz sayılacak.

1 Kasım itibarıyla B sınıfı ehliyet için yenileme ücreti, harç, değerli kağıt ve vakıf hizmet bedeli dahil olmak üzere 7 bin 438 lira 60 kuruşa yükselecek.

Diğer ehliyet sınıflarındaki artışlar da şöyle belirlendi:

A, A1, A2, F sınıfı eski tip sürücü belgesi olanların toplamda 3 bin 643 lira 10 kuruş yatırmaları gerekecek.

B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M sınıfı eski tip sürücü belgesi olanların ise 11 bin 235 lira 60 kuruş yatırmaları zorunlu olacak.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Son Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa etti
Hayatı felç edecek! 17 il için sarı kodlu uyarı
Bu ilk kez olacak! Yarın bütün okullarda Erdoğan'ın mesajı okutulacak
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Spor hukukçusu tek tek açıkladı. Bahisçi hakemlere verilecek ceza ortaya çıktı
Çanakkale güne 2 depremle başladı: Naci Görür'den 'Bölge geriliyor' açıklaması
Son dakika | Dışişleri'nden Karadağ açıklaması! Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Dışişleri'nden Karadağ açıklaması!
Türkiye
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Güllü'nün kızının WhatsApp mesajları ortaya çıktı! "Bu kadın ölsün"
Güllü'nün kızının WhatsApp mesajları ortaya çıktı! "Bu kadın ölsün"