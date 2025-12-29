Eğitime bir günlük kar engeli!

Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin kar yağışının ulaşımı ve günlük yaşamı olumsuz etkilediği kentlerinde, Valilik ve Milli Eğitim Müdürlükleri peş peşe açıklamalarda bulundu.

ELAZIĞ İL MERKEZİNDE TÜM OKULLAR TATİL

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla il merkezindeki öğrencilere tatil haberini verdi. Vali Hatipoğlu, 29 Aralık itibarıyla (bugün) il merkezinde eğitime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Eğitimin yanı sıra kamu çalışanları için de bir düzenleme yapıldı; buna göre il merkezinde görev yapan hamile ve engelli kamu personeli de bugün idari izinli sayılacak. İlçelerdeki durumun ise her ilçenin kendi kaymakamlığı tarafından değerlendirilip duyurulacağı belirtildi.

TOKAT’IN YEŞİLYURT İLÇESİNDE BUZLANMA ALARMI

Tokat’ta da kış şartları etkisini hissettiriyor. Yeşilyurt ilçesinde etkili olan kar yağışı ve gece saatlerinde düşen hava sıcaklığı, yollarda ciddi buzlanma riskini beraberinde getirdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, ulaşımda yaşanabilecek olası kazaların önüne geçilmesi amacıyla Yeşilyurt ilçesinde taşımalı eğitime bugün ara verildiği açıklandı.

Yetkililer, bölgede yaşayan vatandaşları ve sürücüleri buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.