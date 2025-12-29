BUDO seferlerine fırtına engeli!

BUDO seferlerine fırtına engeli!
Yayınlanma:
Marmara Denizi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları ve fırtına nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), bugün yapılması planlanan 8 seferini iptal ettiğini duyurdu.

Bursa ile İstanbul arasındaki deniz ulaşımının ana damarlarından biri olan BUDO, sabah saatlerinden itibaren şiddetini artıran fırtına nedeniyle sefer programında değişikliğe gitti. BUDO’nun resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, hava muhalefeti deniz trafiğini güvenli olmayan bir noktaya taşıdığı için karşılıklı seferler askıya alındı.

İSTANBUL VE MUDANYA HATTINDA KRİTİK İPTALLER

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Kışın boğaz ağrısına iyi gelen 5 içecekKışın boğaz ağrısına iyi gelen 5 içecek

Aynı nedenle saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

BUDO'nun 07.00 ve 08.00'deki 2 seferi de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
Kar yağışı eğitimi vurdu: Birçok ilde okullar tatil edildi
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Uzmandan emekli ve memur maaşı hesabı: 5 Ocak'ta ne olacak?
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Türkiye
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
TDK duyurdu! Yılın kelimesi belli oldu
TDK duyurdu! Yılın kelimesi belli oldu
Alev alev yanan hurda araçta kimsesiz yurttaş can verdi!
Alev alev yanan hurda araçta kimsesiz yurttaş can verdi!