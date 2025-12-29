BUDO seferlerine fırtına engeli!

Bursa ile İstanbul arasındaki deniz ulaşımının ana damarlarından biri olan BUDO, sabah saatlerinden itibaren şiddetini artıran fırtına nedeniyle sefer programında değişikliğe gitti. BUDO’nun resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, hava muhalefeti deniz trafiğini güvenli olmayan bir noktaya taşıdığı için karşılıklı seferler askıya alındı.

İSTANBUL VE MUDANYA HATTINDA KRİTİK İPTALLER

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı nedenle saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

BUDO'nun 07.00 ve 08.00'deki 2 seferi de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.