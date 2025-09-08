Eğitim yılının açılışını AKP'li Başkan yaptı: İlkokul çocuklarına neler anlattı

Türkiye genelinde 18 milyon öğrenci bugün yeniden ders başı yaptı. Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 150 bin 515 öğrenci ve 12 bin 953 öğretmen ise yaz tatilinin ardından Mehmet Miraç Gülalioğlu İlkokulu'nda düzenlenen törenle 2025-2026 eğitim-öğretim yılına başladı.

Mehmet Miraç Gülalioğlu İlkokulu'nda düzenlenen törene Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolunay Başer, AKP Malatya İl Başkanı Avukat Ali Bakan ile okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

EĞİTİM YILININ AÇILIŞINI AKP'Lİ BAŞKAN YAPTI

AKP Malatya İl Başkanı Avukat Ali Bakan'ın açılış konuşması yapanların arasında yer alması dikkat çekti.

Açılış konuşmasında Malatya'nın 6 Şubat Depremi'nin izlerini taşıdığını çocuklara hatırlatan Ali Bakan, AKP hükümetinin hizmetlerini anlattı. Çocuklara kısa sürede sınıf sayısını yüzde 15 artırdıklarını söyleyen Bakan, hükümet adına yaptığı konuşmasını yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek sürdürdü.

AKP'li İl Başkanı Bakan'ın konuşması şu şekilde:

İLKOKUL ÇOCUKLARINA NELER ANLATTI

"6 Şubat depreminin derin izlerini taşıyan vilayetimizde bugün geldiğimiz noktada artık deprem öncesinden sınıf sayısı olarak yüzde 15 daha fazla bir hale gelmiş Malatya ile karşı karşıyayız.

Güçlü bir hükümet var, güçlü bir devletimiz var. Bu kadar kısa bir sürede deprem öncesindeki sınıf sayısını yüzde 15 artırmış bulunuyoruz. Tabii, 2025-2026 yılı inşallah ülkemiz için, milletimiz için, tüm eğitim camiamız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ER:

"Şehrimiz yeniden ayağa kalkıyor. Hepiniz görüyorsunuz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bakanlarımızın güçlü destekleriyle, şehrimizde oluşturduğumuz sinerjiyle şehrimiz yeniden ayağa kalkıyor. Gerçekten eskisinden daha güzel bir mahalle inşa edilecek."

MALATYA VALİSİ SEDDAR YAVUZ:

"Geleceğimizin teminatı sevgili evlatlarımızın en iyi eğitimi alması ve özellikle yaşayacakları çağa uygun şekilde yetişmeleri için devletimiz her türlü fedakârlığı yapmaya devam ediyor. Mutlu, huzurlu ve vefa içinde yaşamak istiyorsanız, eğer tam bağımsız bir Türkiye sevdanız varsa, bunun yolunun eğitimden geçtiğini artık hepimiz gayet iyi biliyoruz. Bilim, sanayi ve teknoloji çağında olduğumuz; dijitalleşmenin, sanal gerçekliğin, yapay zekânın merkezde yer aldığı bu yeni dönem hepimizi zorluyor. Eğer bu çağda biz üzerimize düşen görevi yapamazsak, korkarım ki evlatlarımız çok daha büyük acılarla yüzleşmek zorunda kalır."

MALATYA MİLLİ EĞİTİM İL MÜDÜRÜ BEHÇET BAKIR:

"6 Şubat depreminde kaybettiğimiz 895 dersliğin yerine bugün bin 29 derslik koymuş ve hizmete almış bulunmaktayız. Mevcut 87 yatırımımız tamamlandığında ise derslik sayımız 6 bin 177’den 7 bin 704’e yükselecek ve kaybettiğimiz dersliklerin üzerine yüzde 25 artış sağlamış olacağız. 2024-2025 eğitim-öğretim yılında Malatya maarif camiası olarak LGS, bursluluk, YKS sınavları ile ulusal ve uluslararası bilimsel, sosyal, sportif, kültürel ve sanatsal alanlarda elde ettiğimiz başarılar şehrimize umut olmuş, gurur kaynağı yaratmış ve geleceğe daha yüksek bir motivasyonla yürümemize vesile olmuştur. Yeni eğitim-öğretim yılında başarılarımızı sürdürmekten ve daha da büyüyerek ilerlemekten asla vazgeçmeyeceğiz. Bugün 12 bin 953 öğretmenimizin liderliğinde 150 bin 515 öğrencimiz, 852 okulumuzda 'yeşil vatan' temasıyla ilk ders başı yapmışlardır."