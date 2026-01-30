Edirne'yi sağanak vurdu: Tunca Nehri taştı

Edirne'de perşembe günü etkili olan kuvvetli sağanak nedneiyle çok sayıda bölgede su taşkınları meydana gelirken, Tunca Nehri'nde su seviyesinde kritik artış gözlemlendi.

EDİRNE'Yİ SEL ALDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarılarının ardından Edirne'de perşembe günü metrekareye 60 kilogram yağış düştü.

Gün boyu etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle ev ve iş yerlerini su basarken, Edirne Valiliği motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışını yasakladı.

TUNCA NEHRİNDE KRİTİK ARTIŞ

Sağanak, bugün kentte etkisini kaybederken, tarımsal sulamada kullanılan Tunca Nehri’nde debi 8 metreküpsaniyeden 50 metreküpsaniyeye çıktı.

Nehrin kent merkezinden geçen kısmında su kritik seviyelere ulaştı. Tunca Köprüsü ile Sarayiçi’ndeki Yalnızgöz Köprüsü’nün gözleri yarı oranda suyla kapandı.

Sağanak yağış kazaya davetiye çıkardı! Virajı alamadı bariyerlere çarptı

TAŞAN SU KÖY YOLUNU KAPLADI

Nehrin Avarız köyünden geçen kısmındaysa su yatağından taşıp, köy yolunu kapladı.

Yolu kullanan sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, buğday ekili bazı tarlaları da su bastı.

EDİRNE HAVA DURUMU

Kentte sağanak yağışın yarın da kuvvetli etkili olması, pazar günüyse yerini kar yağışına bırakması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Edirne paylaştığı 5 günlük tahmin raporu şöyle: