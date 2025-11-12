Düşen uçakta o da şehit oldu: Astsubay Emre Altıok ile ilgili kahreden detay...

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında bulunan 32 yaşındaki Hava Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un şehadet haberi, Samsun'daki ailesine ulaştırıldı.

Baba olmaya hazırlanıyordu: Binbaşı Uslu bebeğini göremeden şehit oldu!

AİLESİ EVDE YOKTU ACI HABER DEDESİNE VERİLDİ

Şehit Altıok'un anne babasının yaşadığı Selyeri Mahallesi Koreli Sokak'taki apartmana Türk bayrağı asıldı. Şehit haberi verilirken ailenin yakınları ve komşuları da ateş düşen evi yalnız bırakmadı. Taziye ziyaretleri yapıldı. Ayrıca şehit için Kuran okunup dualar edildi.

ACI HABERİ 102 YAŞINDAKİ DEDESİ ALDI

Şehidin düştüğü eve acı haberi Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince ve Belediye Başkanı Mustafa Candal verdi. Şehidin anne ve babası evde olmadıkları için haber, şehidin 102 yaşındaki dedesi Satılmış Altıok'a verildi.

İKİNCİ ÇOCUĞUNU KUCAĞINA ALMAK İÇİN GÜN SAYIYORDU

Şehidin anne ve babası, şehit eşinin hamile olmasından dolayı şehir dışında, Kayseri'deydi.

Şehidin bir çocuk babası olduğu, eşi ile birlikte ikinci çocuklarını kucaklarına almak için gün saydıkları öğrenildi.