Dükkanın önünde tüfekli saldırıda öldü

Yayınlanma:
Çorum’da dükkan önünde tüfekli saldırıya uğrayan Gökhan Dal (36), yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Caddesinde meydana geldi.

İddiaya göre, cadde üzerindeki bir dükkanın önüne araçla gelen kimliği belirsiz kişi, Gökhan Dal'a tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Dal ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Gökhan Dal, kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Dal, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, olayın ardından araçla kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

