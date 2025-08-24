Düğün konvoyu kaza yaptı: Gelin yaralandı

Samsun- Sinop karayolu Kolay Kavşağı mevkisinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre İbrahim Balkal yönetimindeki 55 NN 755 plakalı otomobil, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucu aynı istikamete seyir halinde olan Emre Mert idaresindeki 55 ASZ 435 plakalı gelin arabasına çarptı.

Çarpışmanın sonucu gelin arabası refüjdeki bariyerlere çarparak karşı şeride geçti. Kazaya neden olan otomobil ise yaklaşık 50 metre ilerledikten sonra durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada gelin Selin Cingöz (25) ile aynı araçta bulunan arkadaşı Nisanur Özçelik (24) yaralandı. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, ardından ambulansla Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.