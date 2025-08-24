Düğün konvoyu kaza yaptı: Gelin yaralandı

Düğün konvoyu kaza yaptı: Gelin yaralandı
Yayınlanma:
Samsun’un Bafra ilçesinde düğün konvoyunun kaza yapması sonucu gelin ve arkadaşı yaralandı.

Samsun- Sinop karayolu Kolay Kavşağı mevkisinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre İbrahim Balkal yönetimindeki 55 NN 755 plakalı otomobil, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucu aynı istikamete seyir halinde olan Emre Mert idaresindeki 55 ASZ 435 plakalı gelin arabasına çarptı.

Çarpışmanın sonucu gelin arabası refüjdeki bariyerlere çarparak karşı şeride geçti. Kazaya neden olan otomobil ise yaklaşık 50 metre ilerledikten sonra durabildi.

samsun-dugun-konvoyu-kaza.jpg

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada gelin Selin Cingöz (25) ile aynı araçta bulunan arkadaşı Nisanur Özçelik (24) yaralandı. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, ardından ambulansla Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Filenin Sultanları fırtına gibi başladı: Dünya Kupası'nda muhteşem galibiyet
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Türkiye
TCDD işçi alımı yapacak: Başvurular nereden yapılacak?
TCDD işçi alımı yapacak: Başvurular nereden yapılacak?
'Suikast' soruşturmasında tutuklanmıştı: Semra Ilık hakkında çarpıcı iddia
'Suikast' soruşturmasında tutuklanmıştı: Semra Ilık hakkında çarpıcı iddia
Deprem uzmanı Ahmet Ercan'dan yüreklere su serpecek açıklama!
Deprem uzmanı Ahmet Ercan'dan yüreklere su serpecek açıklama!