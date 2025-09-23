Doktorun müdahale ettiği yaralı aynı hastanede çalıştığı hemşire çıktı

Aksaray’da doktor Mutlu Ceyhun Altınkaya’nın mesaisi bitip evine giderken, kazayı görüp müdahale ettiği yaralı Yasin Özdemir (32), aynı hastanede çalıştığı hemşire çıktı. Altınkaya’nın ilk müdahaleyi yaptığı Özdemir’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Paşacık Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Yasin Özdemir idaresindeki 68 AFY 575 plakalı motosiklet, Çaban Oflaz (42) yönetimindeki 68 S 0324 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.

Savuran motosiklet yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabilirken, başında kask olan Özdemir ağır yaralandı.

AYNI HASTANENİN ÇALIŞANI ÇIKTILAR

Bu sırada, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde çalışan ve mesaisi bitip evine giden Dr. Mutlu Ceyhun Altınkaya, kazayı görünce durup, sağlık görevlileri gelinceye kadar yaralı Yasin Özdemir'de müdahale etti. Ardından yaralıyı, ambulansa kadar taşınmasına eşlik etti. Yaralı Özdemir'in ise aynı hastanede hemşire olarak çalıştığı ortaya çıktı. Özdemir, ambulansla çalıştığı hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Özdemir’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Servis şoförü Çaban Oflaz da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

