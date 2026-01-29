Doktorların 'neşter kesmiyor' isyanına DMO'dan 'Amerikan kalitesinde' savunması

Hekimler, sağlık malzemesi alım yetkisinin hastanelerden alınıp Devlet Malzeme Ofisi’ne (DMO) devredilmesiyle birlikte, kaliteden çok fiyat odaklı ürünlerin tercih edildiğini, bunun da hasta sağlığı açısından ciddi riskler yarattığını ifade etti.

Bazı ürünlerin neşter gibi temel işlevleri yerine getiremediği, stentlerin uyumsuz çıktığı, solunum cihazlarının arızalandığı, bazı malzemelerin alerjiye neden olduğu ve cerrahi iplerin koptuğu gibi iddialar dile getirildi.

İddialara yanıt veren DMO Genel Müdürü Şinasi Candan, ürün alımında sadece fiyatın değil, kalite kriterlerinin de gözetildiğini söyledi.

İLK ÖNCE TOPU BAKANLIĞA ATTI

Candan, “Sağlık Market uygulaması 2020 yılında başlamış. Alımı yapılacak bütün ürünlerle ilgili teknik değerlendirmeyi, şartnameyi Sağlık Bakanlığı hazırlıyor” dedi.

Değerlendirme sürecinde sağlık çalışanlarının ve üniversite hocalarının da yer aldığını belirterek, “Şikayet gelen ürünlerle ilgili üç ayrı sağlık çalışanı doktorlarımız ile üniversite hastanelerimizden hocalarımızdan oluşan komisyonların uygun bulduğu ürünleri alıyoruz. Yani herhangi sıradan ihale yapıp en düşük fiyatla ürün alınması diye bir uygulamamız yok. Yani herhangi sıradan ihale yapıp en düşük fiyatla ürün alınması diye bir uygulamamız yok” ifadelerini kullandı.

Bir halk sağlığı skandalı daha! Hekimler kalitesiz malzemelere isyan etti

2023 ÖNCESİNİ SUÇLADI

Candan, ürünlerin seçiminde kişisel sorumluluk hissettiklerini belirterek, “Kendi vücudumuzda kullanılmasını istemediğimiz bir ürün almıyoruz. Çünkü bir gün bize de bu ürün kullanılacak” dedi.

2023’te göreve başladığını hatırlatan Candan, “Ondan önce birtakım uygunsuzluklar oranı yüksekti. Ama 2023’ten sonra bu sistemi Sağlık Bakanlığı ile birlikte yürüttüğümüz çalışmayla şu anda memnuniyet oranları yüzde 99’lara çıktı. Yani aldığımız ürünlerdeki kalite arttı. Sadece fiyatı esas almıyoruz” diye konuştu.

DMO MÜDÜRÜ İDDİALI! "BİR TANE ÖRNEK ÇIKARAMAZLAR"

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Genel Müdür Candan, iddiaları tamamen reddederek şunları söyledi:

“İddia edilen olumsuzlukların kesinlikle olmadığı söylenebilir. Bir tane örnek çıkaramazlar. Doktor kendi almak da isteyebiliyor. Bunun merkezi alım yöntemine gönderilmesi bazı insanları da rahatsız edebiliyor. Bu, sağlık camiasından da olabilir. O nedenle rahatsızlıklar, özellikle de DMO’nun toplu alımlarından rahatsız olan sektörlerde bulunuyor.”

"AMERİKA KALİTESİNDE"

Candan, stent gibi kritik ürünler ile ilgili iddialara hakkında şunları ifade etti:

“Şu anda herhangi bir sağlık kurumunda, Sağlık Bakanlığı’nın hastanesinde örneğin stent takılması gerekiyor. Emin olun dünyada en kaliteli ürünleri alıyoruz. Şu anda Amerika’da kullanılan ürünler neyse onları alıyoruz, Sağlık Bakanlığı da bunları kullanıyor. Bir örnek vereyim: Ameliyat ipliğinde yine kaliteyi sağladık. Aynı şekilde diğer ürünlerde orada zaten kontrollerden geçiyor."

Candan “Alınan kötü ürünse hekim zaten onu kullanmıyor, çöp oluyor. Biz de kötü ürün kullanılmasını istemiyoruz. Doktorlarımız da haklı olarak kötü malzeme kullanıp risk almak istemez. O riski almıyor zaten. Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerimizde aynı titizlik gösteriliyor. Açıkçası biz alsak bile doktor kötü ürünü kullanmıyor. Biz de almıyoruz. Çünkü israf edecek o kadar kaynağımız yok” ifadesiyle, düşük kaliteli malzemenin kullanılmadığını savundu.

"BEN ORMANI GÖRÜYORUM, ŞİMDİ TEK BİR FİYAT VAR"

DMO Genel Müdürü Candan, merkezi satın alma ile hem standart hem maliyet avantajı sağladıklarını söyledi.

““Hastanede alım işlerine bakan 3-4 personel bulunuyordu Bin hastanede 4 bine yakın kişi bu işle uğraşıyordu. Şimdi, bu işi toplu şekilde 150 civarında personelle yerine getiriyoruz” diyen Candan, fiyatları da daha kontrollü tuttuklarını belirtti.

Candan, “Biz bir de şunu görüyoruz: Bir hastane sadece kendi alımını, o ürünle ilgili görüyor. Ben ormanı görüyorum. Bütün Türkiye’nin ihtiyacını ve alımla ilgili toplam gücümü, bu sektör üzerindeki firmalar üzerinde daha uygun fiyat verilmesini sağlıyorum. Fiyat dalgalanmalarını da önlüyorum. Farklı hastaneler farklı fiyatlarla alımları da mümkün oluyordu. Şimdi tek bir fiyat var.” ifadelerini kullandı.

Candan, sağlık ürünlerine barkod zorunluluğu getirildiğini, böylece fiyatların da elektronik ortamda izlenebildiğini aktardı: