Diyarbakır ve Manisa’da uyuşturucu operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "NARKOKAPAN DİYARBAKIR VE MANİSA" operasyonunun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

DİYARBAKIR VE MANİSA’DA DEV UYUŞTURUCU OPERASYONU

Bakan Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamaya göre, operasyonun öncelikli hedefi, mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu satışı yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcıları oldu. Bu şüphelilerin özellikle gençleri hedef aldığı, faaliyetlerini sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden yürüttüğü belirtildi.

Diyarbakır ve Manisa Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar; saha araştırması, analiz, teknik ve fiziki takip yöntemleriyle gerçekleştirildi.

Suç faaliyetlerinin delillendirilmesinin ardından düzenlenen operasyona; 355 asayiş timi, 44 jandarma motorlu asayiş timi ve 14 komando timi olmak üzere toplam 1.522 jandarma personeli ile 14 narkotik dedektör köpeği katıldı.

302 KİLO UYUŞTURUCU VE 5 BİN HAP ELE GEÇİRİLDİ

Eş zamanlı olarak icra edilen baskınlarda çok sayıda madde ve ekipman ele geçirildi. Operasyonun bilançosu şu şekilde açıklandı:

302 kg çeşitli uyuşturucu madde, 5.000 adet uyuşturucu hap, Muhtelif miktarda kimyasal madde, Çok sayıda tabanca, Uyuşturucu kullanma aparatları ve hassas teraziler.

Uyuşturucuyla savaşın çok katmanlı ve çok boyutlu olarak devam edeceğini vurgulayan Bakan Yerlikaya; uyuşturucu suç örgütü elebaşlarından sokak satıcılarına kadar tedarik zincirinin her halkasına yönelik operasyonların süreceğini ifade etti.

Çalışmaların sadece madde yakalamakla sınırlı kalmadığı, organize suç faaliyetlerinin tedarik ağlarının çökertildiği ve suç gelirlerine darbe vurulduğu kaydedildi. Yerlikaya ayrıca operasyonu gerçekleştiren valilikleri, başsavcılıkları ve Jandarma teşkilatını tebrik etti.