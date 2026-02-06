Diyanet'te Halil Konakçı krizi: Safi Arpaguş üç aydır raporu bekletiyor

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda, kamuoyunda tepki çeken açıklamalarıyla bilinen İmam Halil Konakçı ile ilgili süreç, kurum içindeki idari bir krizi ve yönetimsel çelişkiyi gün yüzüne çıkardı. BirGün gazetesinin Diyanet kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, kurum müfettişleri Konakçı'nın ihracını talep etti ancak bu talep Başkanlık makamında takıldı.

BAŞKAN SÖZ VERDİ AMA İCRAAT YOK

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, 7 Ocak tarihinde kurum müfettişleriyle bir "tanışma toplantısı" gerçekleştirdi. Edinilen bilgilere göre Arpaguş, bu toplantıda yaptığı konuşmada, teftiş kurullarının önemine vurgu yaparak, hazırlanan inceleme ve soruşturma raporlarının gereğinin vakit kaybedilmeden yapılacağını beyan etti. Arpaguş, müfettişlere hitaben "Raporlarınızda teklif ettiğiniz hususları uygulayacağım" taahhüdünde bulundu. Ancak bu taahhüdün, kurumun en tartışmalı dosyalarından biri olan Konakçı dosyasında karşılık bulmadığı ortaya çıktı.

İHRAÇ RAPORU 3 AYDIR BEKLETİLİYOR

Atatürk'e yönelik ifadeleri ve muhalefeti hedef alan siyasi söylemleri nedeniyle eleştirilen İmam Halil Konakçı hakkında Diyanet müfettişleri tarafından yürütülen soruşturma Aralık 2025'te tamamlandı. Müfettişlerin, soruşturma neticesinde Konakçı'nın ihracını talep eden bir rapor hazırladığı belirlendi.

Eski Başkan Ali Erbaş döneminde "muhafazakâr çevreyi rahatsız etmemek" gerekçesiyle işlem yapılmadığı iddia edilen Konakçı hakkında, yeni yönetimin de benzer bir tutum sergilediği görülüyor. Arpaguş'un, müfettişlere verdiği "uygulayacağım" sözüne rağmen, ihraç talepli raporu 3 aydır imzalamadığı ve dosyanın başkanlık masasında bekletildiği kaydedildi.

"SAMİMİYET TESTİ" VE GEÇMİŞTEKİ ELEŞTİRİLER

Kurum kaynakları, Safi Arpaguş'un göreve gelmeden önce eski yönetim ve Halil Konakçı hakkında eleştirel bir tutum takındığını hatırlatıyor. Arpaguş'un İstanbul Müftüsü olduğu dönemde, Halil Konakçı'ya ve liyakat tartışmalarıyla gündeme gelen Ali Erbaş'ın damadı Muhammet Likoğlu'nun Beykoz Müftüsü olarak atanmasına tepki gösterdiği, yakın çevresine "Gereğini yapardım" dediği öne sürülüyor.

Diyanet içinden kaynaklar, mevcut tabloyu şu sözlerle değerlendirdi:

"Şimdi gereğini yapmasını bekliyoruz. İhraç önerisi üç aydır masasında bekliyor. Konakçı'nın ihracı konusu, Arpaguş için bir samimiyet testi niteliğinde. Yetki de sorumluluk da kendisinde."

CUMHURİYETİ HEDEF ALAN "FENOMEN İMAM"

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde İstanbul'da imam olarak görev yapan Halil Konakçı, sosyal medya platformlarını aktif kullanımı nedeniyle "Fenomen İmam" olarak anılıyor. Konakçı, vaazlarında ve sosyal medya paylaşımlarında özellikle kadın haklarını, laiklik ilkesini, Cumhuriyet değerlerini ve Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alan ifadeleriyle sık sık gündeme geliyor.