Dışişleri Bakanlığından Sumud tepkisi: Masum sivillerin hayatını tehlikeye atan bir terör eylemi

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Gazze’ye 65 mil kala İsrail donanmasının saldırısına uğradı. Daha önce de filoya müdahalelerde bulunan İsrail güçlerinin bu kez 20 gemilik bir filoyla harekete geçtiği ve yardım gemilerine 10 mil kadar yaklaştığı bildirildi. Aktivistlerin, müdahale olmaması halinde bu gece Gazze’ye ulaşması bekleniyordu.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada saldırı, “uluslararası hukuku en ağır biçimde ihlal eden ve masum sivillerin hayatını tehlikeye atan bir terör eylemi” olarak nitelendirildi. Açıklamada, Gazze halkını açlık ve kıtlığa mahkum eden Netanyahu hükümetinin politikalarının yalnızca Filistinlileri değil, onlara destek vermek isteyen sivilleri de hedef aldığı vurgulandı.

İsrail donanması Sumud Filosu'na müdahale ediyor

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Gazze halkına insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırı, uluslararası hukuku en ağır biçimde ihlal eden ve masum sivillerin hayatını tehlikeye atan bir terör eylemidir.

Şiddete başvurmadan barışçıl amaçlarla hareket etmekte olan sivilleri hedef alan bu saldırı, Gazze’yi kıtlığa mahkum eden soykırımcı Netanyahu hükümetinin uyguladığı faşist ve militarist politikaların Filistinlilerle sınırlı kalmadığının ve İsrail’in uyguladığı zulme karşı mücadele eden herkesi hedef aldığının ispatıdır.

Söz konusu saldırının, Gazze’de ateşkes sağlanmasına dönük çabalara zarar vermemesini ümit ediyoruz.

Seyahatin başından bu yana, filodaki katılımcılar arasında vatandaşları bulunan diğer ülkelerle eşgüdüm içinde hareket edilmektedir. Bu çerçevede, İsrail güçlerince alıkonulan vatandaşlarımızın ve diğer yolcuların bir an önce serbest bırakılması için gerekli tüm girişimler başlatılmaktadır. Saldırının faillerinin hesap vermesi için de hukuki yollara başvurulacaktır.

BM ve ilgili tüm uluslararası kuruluşları, Gazze’ye yönelik hukuksuz ablukanın bir an önce kaldırılması, bölgeye insani yardım girişine izin verilmesi ve seyrüsefer serbestisinin güvence altına alınması için derhal harekete geçmeye çağırıyoruz."