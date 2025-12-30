Diri diri toprağa gömülmüştü: 10 yaşındaki Amir taburcu oldu

Yayınlanma:
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde diri diri toprağa gömülmüş halde bulunan 10 yaşındaki Amir'den iyi haber geldi. Dayısı tarafından toprağa gömüldüğü ortaya çıkan küçük çocuk, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kaybolduktan iki gün sonra toprağa gömülü halde bulunan 10 yaşındaki Amir El Cedduğ, hasteneden teburcu edildi.

TOPRAĞA GÖMÜLÜ HALDE BULUNAN ÇOCUK TABRUCU OLDU

Reyhanlı'nın Mehmetbeyli mevkisinde 7 Aralık'ta toprağa gömülü ve darp sonucu başından yaralı halde bulunan Suriyeli Amir El Cedduğ'un Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.

Taburcu olan Amir, evinde ailesiyle vakit geçiriyor.

Baba Muhammed Cedduğ, gazetecilere, oğlunun sağlığına kavuşmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Çok zor zamanlar geçirdiklerini anlatan Cedduğ, yaşadıkları süreçte herkesin desteğini gördüklerini dile getirdi.

919745image1.jpg

VİDANSIZ DAYI DA ARAMALARA KATILMIŞ

Kayınbiraderinin niye böyle bir şey yaptığını anlayamadığını belirten Cedduğ, şöyle konuştu:

  • "Oğlum hastaneden Allah'a şükür şifayla taburcu oldu. Herkes bizim için elinden geleni yaptı. Allah Türkiye Cumhuriyeti'nden razı olsun, ne yapsam hakkını ödeyemem. Türkiye adaletli bir devlet, oğluma bunu yaşatanlara cezasını vereceğine inanıyorum. Oğlum kaybolduğunda dayısı da bizimle arama yapıyordu, çok sakindi. Neden böyle bir şey yaptı, anlamıyorum."

Amir El Cedduğ da evine sağlıkla döndüğü için mutlu olduğunu ifade etti.

cocuk-darp.jpg

Toprağa gömülü bulunan 10 yaşındaki çocuğun son hali! En büyük hayalini açıkladı

NE OLMUŞTU?

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ailesinin 5 Aralık'ta kayıp ihbarında bulunduğu Suriye uyruklu 10 yaşındaki Amir El Cedduğ, 7 Aralık'ta Mehmetbeyli mevkisindeki arazide vücudunun bir kısmı toprak altında, darp sonucu başından yaralı halde bulunmuştu.

Güvenlik kameraları görüntülerinden çocuğun, dayısı M.E. tarafından Reyhanlı Barajı'nın çevresine götürüldüğü belirlenmiş, gözaltına alınan dayı tutuklanmıştı.

Kaynak:AA

