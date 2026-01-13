Dilek İmamoğlu'ndan 300. gün çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile yol arkadaşlarının cezaevinde tutulmasının üzerinden tam 300 gün geçti. Dilek Kaya İmamoğlu, bu süreçte yaşananları ve eşinin tutukluluğuna dair tepkisini bir video mesajla kamuoyuyla paylaştı. Konuşmasında "şafak baskınları", "doğal hakim ilkesinin çiğnenmesi" ve "savunma hakkının gaspı" gibi başlıklara değinen İmamoğlu, yargı sürecinin siyasi saiklerle yürütüldüğünü savundu.

İşte Dilek Kaya İmamoğlu’nun, 300. güne özel yaptığı ve "Millet iradesinden vazgeçmeyecek" vurgusunu taşıyan açıklaması şu şekilde:

"BİZİM BİR YANIMIZ EKSİK, ONLARIN DÖRT YANI DUVAR"

"Merhaba. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 300 koca gün geçti. Değerli eşim, İstanbul'un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşları 300 gündür özgürlüklerinden mahrum. 300 gün. Dilek kolay ama bize zor. Sevdiklerimiz içeride, bizler dışarıda. Bizim bir yanımız eksik, onların dört yanı duvar. Hayatımızdan asla geri gelmeyecek 300 gün haksız ve hukuksuz şekilde çalındı, çalınmaya devam ediliyor. Milletin iradesi 300 gündür gasp edildi. Gasp edilmeye devam ediliyor. Millet 300 gündür adalet için, demokrasi için, geleceğimiz için mücadele verdi, vermeye devam ediyor."

"EKREM İMAMOĞLU İLE ARKADAŞLARI GİZLİ TANIK İFADELERİYLE TUTUKLANDI"

"Şu çok iyi bilinsin ki, 300 gün değil, 300 bin gün de olsa millet iradesinden, demokrasisinden, cumhuriyetinden vazgeçmedi, vazgeçmeyecek. Haksızlık, hukuksuzluk, vicdansızlıkla dolu bu 300 günde neler mi yaşandı? 23 yaşında bir gencin alnının teriyle hak kazandığı diploması 31 yıl sonra usulsüzce iptal edildi. Ertesi gün İstanbul'un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, evine yapılan şafak baskınıyla gözaltına alındı. Yol arkadaşları, seçilmiş belediye başkanları, iş insanları ve bürokratlardan oluşan yüzlerce kişi aynı gün gözaltına alındı. Televizyonda yalanlar, iftiralar, sözde kulis bilgileriyle algı operasyonlarına başlandı. Peşinen suçlu ilan edilen Ekrem İmamoğlu ile arkadaşları 4 gün sonra, hiçbir somut kanıt olmadan, gizli tanık ifadeleriyle tutuklandı. Milletin Cumhurbaşkanı adayı tutuklanmıştı. Ve millet bu haksızlığı içine sindiremedi, sandığa koştu."

"25 MİLYON İMZA İLE TARİHİ TEPKİ"

"15,5 milyon oyla adayına sahip çıktı. Hatta milletimiz tarihte örneği görülmemiş bir ilki yaşatarak 25.1 milyon imza ile tepkisini göstermeye devam etti. Ekrem İmamoğlu'nun görüntüsünü, sesini, sosyal medya hesaplarını yasaklasalar da onu milletimizin kalbinden çıkaramadılar. 300 gün boyunca uğraştılar, didindiler. Her geçen gün operasyonlara devam ettiler, ediyorlar. Özgürlüklerinden mahrum bıraktıkları, hücrelere hapsettikleri, koğuşlarda yerlerde yatırdıkları insanları iftiraya zorladılar. Bir yandan da birileri hak ihlallerini fırsata çevirip İBB Borsası'nı yarattı. Basında birbirinden temelsiz, çirkin ve kasıtlı iddialar dolaşıyor, bu iddialara yanıt veren tüm kanallar yasaklanıyordu. Devletin kanalı TRT'de yalanlar yayınlanıyordu."

"DOĞAL HAKİM İLKESİ ÇİĞNENDİ"

"Avukatlar tutuklandı, savunma hakkı gasp edildi. İstenilen kararı vermeyen hakimlerin görev yerleri değişti, doğal hakim ilkesi çiğnendi. Masumiyet karinesi, lekelenmeme hakkı, adil, şeffaf ve tarafsız yargılama, tutuklu yargılamanın istisna olması gibi kritik hukuki değerler ayaklar altına alındı. Ve sonunda hiç kimsenin inanmadığı bomboş bir iddianame ortaya çıktı. 300 gün boyunca uğraştılar. 300 gün boyunca Ekrem İmamoğlu'nu unutturmak, milletin gönlündeki yerinden indirmek için çalıştılar. Başaramadılar, başaramayacaklar. 300 gün!"

"GÜVENİYORSANIZ MAHKEMELERİ CANLI YAYINLAYIN"