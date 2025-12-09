Devlet hastanesinde 'VIP Hemşire' skandalı! Başhekimlikten pişkin savunma: Özel beklentiler için...

Devlet hastanesinde 'VIP Hemşire' skandalı! Başhekimlikten pişkin savunma: Özel beklentiler için...
Yayınlanma:
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi’nde ortaya çıkan "VIP Hemşire" ve "VIP Servis" uygulaması tepki toplarken Başhekimlik "özel ve yüksek standartlı hizmet beklentilerini karşılamak üzere mevcut hemşirelerden görevlendirilmekte" sözleri ile uygulamayı savundu.

Sağlık alanında çokça sorunlarla gündeme gelen Hatay'da yeni bir olay daha patlak verdi. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde "VIP hemşire" adıyla özel hizmetinin verildiği ortaya çıktı. Bir devlet hastanesi olan ve özel hizmet vermemesi beklenen bu hastanenin resmi internet sayfasında bazı birimlerini VİP 1, VİP 2, VİP 3 Servisi olarak listelenmiş.

Elbistan Devlet Hastanesi’nde çöp yığınları ve sessizlik: “Hastane terk edilmiş gibi”Elbistan Devlet Hastanesi’nde çöp yığınları ve sessizlik: “Hastane terk edilmiş gibi”

Hemşirelik için mevzuatta böyle bir unvanın bulunmaması nedeniyle sendikalar tepki gösterdi. Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası (HEP-SEN), hastanede mevzuatta yer almayan unvanlarla görevlendirmelerin kaldırılmasını talep etti.

vip-hizmet-listesi-hatay.jpg

KANUNDA YERİ YOK!

Talep üzerine başhekimlikten açıklama yapıldı. Başhekimlik VIP hemşireliğin ihtiyaç üzerine oluştuğu belirtti. Başhekimlik yazısında, “VIP Hemşiresi, özel ve yüksek standartlı hizmet beklentilerini karşılamak üzere mevcut hemşirelerden görevlendirilmekte, bu pozisyon Kanunda düzenlenmese de hemşirelik yetkilerini aşan bir görevlendirme içermemektedir” ifadelerini kullanarak durumu savundu.

Devlet Hastanesinin asma tavanı çöktü: 8 yıldır çürük raporu varDevlet Hastanesinin asma tavanı çöktü: 8 yıldır çürük raporu var

HEP-SEN Genel Başkanı Yunus Şimşek, hastane önünde yaptığı açıklama yaparak “Utanarak ve sıkılarak bu rezaleti kamuoyuna bildiriyorum. Devlet hastanesinde VIP ayrımı yapılması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

"VIP HASTA KİMDİR?"

Şimşek, “Bu uygulamanın anayasada, kanunda, yönetmelikte hiçbir karşılığı yok. Kamu kurumları tüm vatandaşlara eşit hizmet sunmak zorundadır. Hatay’da görev yapan arkadaşlarımız bu hukuksuzluğa itiraz etti, verilen cevap ise içler acısı. Neymiş, ihtiyaçlardan dolayı olabilirmiş!” dedi. Konuşmasının devamında Şimşek, “VIP hasta kimdir arkadaşlar? VIP denilen öncelikli bir grup diye bir tanım yoktur. Burası milletin kurumlarıdır” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı'nın KDV iadesi yetkisi iptal edildi
Naci Görür net ifadelerle duyurdu: Burada deprem bekliyoruz
Sibirya soğukları geliyor! Buz gibi hava dalgası Türkiye’ye giriş yapmak üzere
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
İddianamede 'İBB yaptı' denilen dökümü AKP'li belediye talep etmiş!
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
Emekliye refah payı geliyor mu? Altı puanlık dokunuş masada!
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
Meteoroloji’den 4 il için kar ve don uyarısı: Sabah başlıyor, geceye kadar sürecek
Türkiye
Genç kadın yaşam savaşı veriyor! Takıntılı eski sevgili uzaklaştırma kararını 7 kez ihlal etmiş bir kez bile ceza almamış
Genç kadın yaşam savaşı veriyor! Takıntılı eski sevgili uzaklaştırma kararını 7 kez ihlal etmiş bir kez bile ceza almamış
Mersin'de iki ilçede ev yangını!
Mersin'de iki ilçede ev yangını!