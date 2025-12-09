Devlet hastanesinde 'VIP Hemşire' skandalı! Başhekimlikten pişkin savunma: Özel beklentiler için...

Sağlık alanında çokça sorunlarla gündeme gelen Hatay'da yeni bir olay daha patlak verdi. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde "VIP hemşire" adıyla özel hizmetinin verildiği ortaya çıktı. Bir devlet hastanesi olan ve özel hizmet vermemesi beklenen bu hastanenin resmi internet sayfasında bazı birimlerini VİP 1, VİP 2, VİP 3 Servisi olarak listelenmiş.

Hemşirelik için mevzuatta böyle bir unvanın bulunmaması nedeniyle sendikalar tepki gösterdi. Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası (HEP-SEN), hastanede mevzuatta yer almayan unvanlarla görevlendirmelerin kaldırılmasını talep etti.

KANUNDA YERİ YOK!

Talep üzerine başhekimlikten açıklama yapıldı. Başhekimlik VIP hemşireliğin ihtiyaç üzerine oluştuğu belirtti. Başhekimlik yazısında, “VIP Hemşiresi, özel ve yüksek standartlı hizmet beklentilerini karşılamak üzere mevcut hemşirelerden görevlendirilmekte, bu pozisyon Kanunda düzenlenmese de hemşirelik yetkilerini aşan bir görevlendirme içermemektedir” ifadelerini kullanarak durumu savundu.

HEP-SEN Genel Başkanı Yunus Şimşek, hastane önünde yaptığı açıklama yaparak “Utanarak ve sıkılarak bu rezaleti kamuoyuna bildiriyorum. Devlet hastanesinde VIP ayrımı yapılması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

"VIP HASTA KİMDİR?"

Şimşek, “Bu uygulamanın anayasada, kanunda, yönetmelikte hiçbir karşılığı yok. Kamu kurumları tüm vatandaşlara eşit hizmet sunmak zorundadır. Hatay’da görev yapan arkadaşlarımız bu hukuksuzluğa itiraz etti, verilen cevap ise içler acısı. Neymiş, ihtiyaçlardan dolayı olabilirmiş!” dedi. Konuşmasının devamında Şimşek, “VIP hasta kimdir arkadaşlar? VIP denilen öncelikli bir grup diye bir tanım yoktur. Burası milletin kurumlarıdır” ifadelerini kullandı.