Devlet Bahçeli'ye "İblis" diyen genç "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi

Yayınlanma:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin avukatının şikayetiyle evinden gözaltına alınan Meltem Gökhanoğlu, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilecek. Gökhanoğlu'nun avukatları Atahan Öztürk ve Doğan Çıngı, dosyayı "torba dosya" olarak nitelendirdi.

27 yaşındaki Meltem Gökhanoğlu sosyal medya platformu X hesabında yaptığı bir paylaşımında, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya'nın 29 Ağustos günü TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirdiği sohbet üzerine şu ifadeleri kullandığı görüldü:

Kaynak:ANKA

