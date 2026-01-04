Dev yük gemisi plaja saplandı

Marmara Denizi'ni dün etkisi altına alan ve hayatı felç eden kuvvetli fırtına, bugün de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında dün yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Palau bayraklı 'White Line' isimli kuru yük gemisi, saat 14.30 sıralarında fırtınanın şiddetine dayanamayarak sürüklendi. Yük almak üzere Martaş Limanı'na yanaşmaya çalışan gemi, kontrolü kaybederek Santos Plajı açıklarında karaya oturdu.

FIRTINA TESLİM ALDI: EKİPLER TEYAKKUZDA

İçerisinde 9 mürettebatın bulunduğu ve adeta beşik gibi sallanan gemi için devletin tüm ilgili birimleri alarma geçti. Bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Liman Başkanlığı ve deniz polisleri sevk edildi. Ancak doğa koşulları ekiplerin elini kolunu bağladı. Gemiyi kurtarmak ve müdahale etmek için hava şartlarının düzelmesinin beklenmesine karar verildi.

DALGALAR İZİN VERMEDİ

Fırtınanın etkisini sürdürmesine rağmen ekipler bugün risk alarak harekete geçti. Dalgıçlar, gemide oluşan hasarı tespit etmek amacıyla zorlu bir dalış gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat süren gergin çalışmada, geminin deniz tarafında oluşan yüksek ve şiddetli dalgalar nedeniyle tam tespit yapılamadı. Ekiplerin zorlu mücadelesi sürerken, denizin hırçınlığı çalışmalara set çekti.

Bölgede oturan vatandaşlar ise çocukları ile birlikte geminin karaya oturduğu bölgeye gelerek fotoğraf çekildi.

Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli

BALIKÇILAR KONTAK KAPATTI

Marmaraereğlisi'nde hızı zaman zaman saatte 50 kilometreyi bulan fırtına, sadece gemi trafiğini değil, bölge ekonomisini de vurdu. Deniz ulaşımında ciddi aksamalar yaşanırken, ekmek parası peşindeki balıkçılar fırtına nedeniyle denize açılamadı ve kontak kapattı. Bazı büyük gemilerin de risk almamak için Tekirdağ açıklarında demir atarak fırtınanın geçmesini beklediği görüldü.