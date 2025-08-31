Denizde sürüklenen botta 48 göçmen kurtarıldı

Denizde sürüklenen botta 48 göçmen kurtarıldı
Yayınlanma:
Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın açıklamasına göre, Urla açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottan yardım talebi geldi. Bölgeye sevk edilen ekipler, bottaki 7’si çocuk 48 düzensiz göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın açıklamasına göre, Urla açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottan yardım talebi geldi. Bölgeye sevk edilen ekipler, bottaki 7’si çocuk 48 düzensiz göçmeni kurtardı.

Halit Yukay en son Kıvanç Tatlıtuğ ile konuşmuştu: Marmara’daki kazada 16 dakikalık sırHalit Yukay en son Kıvanç Tatlıtuğ ile konuşmuştu: Marmara’daki kazada 16 dakikalık sır

Kısa süre sonra aynı bölgede hareket halinde başka bir lastik bot tespit edildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan bottaki 20’si çocuk 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Rus yüzücünün İstanbul Boğazı'nda sır kayboluşu! İki yeni tanık ifadesiRus yüzücünün İstanbul Boğazı'nda sır kayboluşu! İki yeni tanık ifadesi

Öte yandan Seferihisar’da görev yapan Sahil Güvenlik Mobil Radarı, karada toplu halde bulunan bir grup düzensiz göçmeni belirledi. Bunun üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Kolluk Destek Timi bölgeye yönlendirildi. Yapılan operasyonda 9’u çocuk 22 göçmen yakalandı.

Operasyonlarda kurtarılan ve yakalanan toplam 106 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Türkiye
Rayiç bedellerindeki büyük artışa tepki: 'Varlık vergisini anımsatıyor'
Rayiç bedellerindeki büyük artışa tepki: 'Varlık vergisini anımsatıyor'
Edirne 30 Ağustos fener alayları ile kutlandı
Edirne 30 Ağustos fener alayları ile kutlandı