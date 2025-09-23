Denizde kaybolan yabancı uyruklu kadın kurtarıldı yanındaki erkek öldü

Yayınlanma:
Arnavutköy'de denize giren Filistin asıllı İsveç vatandaşı Meryem Elmasri isimli kadın ile plaja birlikte geldiği Mahmut Rahmet (34) isimli yabancı uyruklu erkek denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Kadın kurtarılırken, erkek hastaneye götürülürken hayatını kaybetti.

Arnavutköy'de denize giren Filistin asıllı İsveç vatandaşı Meryem Elmasri isimli kadın ile plaja birlikte geldiği Mahmut Rahmet (34) isimli yabancı uyruklu erkek denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Plajdakilerin yardımı ile kadın kısa sürede karaya çıkarılırken, suda kaybolan Mahmut Rahmet bölgeye gelen ekiplerin arama çalışması ile bulundu. Karaya çıkarılan Rahmet, ambulansla hastaneye götürülürken hayatını kaybetti.

Serinlemek için girdiği derede boğulduSerinlemek için girdiği derede boğuldu

Olay bugün saat 18.00 sıralarında Karaburun Sahili’nde meydana geldi. Filistin asıllı İsveç vatandaşı Meryem Elmasri isimli kadın ile plaja birlikte geldiği 34 yaşındaki Mahmut Rahmet denizde boğulma tehlikesi geçirdi.

YOLDA ÖLDÜ

Elmasri çevredekilerin yardımıyla denizden çıkartılırken, Rahmet bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve jandarma ekipleri geldi. Arama çalışmaları sonrası ekipler bilinci kapalı olduğu belirlenen Mahmut Rahmet'i denizden çıkardı. Rahmet, ambulansla hastaneye götürülürken hayatını kaybetti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İstanbul'un 24 ilçesi dikkat: 8 saatlik elektrik kesintileri geliyor
Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Türkiye
Norveç'in başkentinde patlama! Vatandaşlara acil durum mesajı gitti
Vatandaşlara acil durum mesajı gitti
Valilik rezalet veriyi paylaştı: 112 acil aramalarının yarısından fazlası asılsız
Valilik rezalet veriyi paylaştı: 112 acil aramalarının yarısından fazlası asılsız
Kurduğu köstebek tabancası elinde patladı
Kurduğu köstebek tabancası elinde patladı