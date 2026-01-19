Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle ilçe genelinde halk sağlığını korumak ve gıda güvenliğini sağlamak için fırınlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın da katıldığı denetimde, fırınların hijyen koşulları, üretim alanları, kullanılan ekipmanların uygunluğu, çalışan personelin kişisel hijyen kurallarına uyumu ve mevzuata uygunlukları denetlendi.

Gerçekleştirilen denetimlerde uygunsuzluk belirlenen 3 fırının geçici süreyle kapatıldığı açıklandı.

SAĞLIKSIZ ORTAMDA EKMEK ÜRETTİKLERİ BELİRLENDİ

Başkan Yılmaz, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasının belediyenin öncelikli sorumluluklarından biri olduğunu belirtti. Vatandaşlara kalitesiz ve sağlıksız ekmek yedirmeyeceklerini söyleyen Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızın sofrasına giren ekmeğin sağlıklı koşullarda üretilmesi bizim için son derece önemli. Gün boyu 10 işletmede denetim gerçekleştirdik. Sağlıksız ortamda ekmek ürettiği belirlenen 3 işletmeye geçici süreyle kapatma cezası verildi. Amacımız ceza yazmak değil, sağlıklı, temiz ve kurallara uygun üretimi sağlamak ancak halk sağlığını tehlikeye atan uygulamalara da kesinlikle izin vermeyeceğiz."

Yılmaz, geçici süreyle kapatılan fırınların gerekli düzenlemeleri yapmaması durumunda ise ruhsatlarının iptal edileceğini belirtti.