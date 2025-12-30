DEM Parti'den Suriye için acil çağrı: Lazkiye'deki Alevilere yönelik saldırılar durdurulmalı

DEM Parti'den Suriye için acil çağrı: Lazkiye'deki Alevilere yönelik saldırılar durdurulmalı
Yayınlanma:
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Suriye'nin Lazkiye kentinde Alevi toplumuna yönelik saldırılara ilişkin endişelerini dile getirerek, Birleşmiş Milletler ve uluslararası kamuoyunu acil müdahaleye çağırdı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Suriye'nin Lazkiye kentinde Alevilere yönelik saldırılara ilişkin açıklama yaparak BM ve uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırdı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bölgedeki saldırıların organize bir hal aldığına dikkat çekerek, olası bir insani felaketin önüne geçilmesi için herkesin Suriye’deki Alevi toplumuyla dayanışma içinde olması gerektiğini ifade etti. Hatimoğulları, "Suriye’nin Lazkiye kentinde Alevilere yönelik organize saldırıların başladığı, ev ve iş yerlerinin tahrip edildiği haberlerini büyük bir endişe ile takip ediyoruz. Bu organize saldırılar acilen durdurulmalıdır! Başta BM ve uluslararası toplum olmak üzere herkesi harekete geçmeye Suriye’de yaşananlara karşı kalkan olmaya çağırıyoruz. Suriye’de yaşanacak olası katliamların önüne geçmek mümkün! Suriye’deki Alevi toplumunun sesi olalım!" dedi.

Son Dakika | IŞİD'in kirli ağı deşifre oldu! İstanbul'da dev operasyonSon Dakika | IŞİD'in kirli ağı deşifre oldu! İstanbul'da dev operasyon

TÜRKİYE'YE DİPLOMATİK MÜDAHALE ÇAĞRISI

Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan ise açıklamasında bölgedeki sivil halkın her geçen saat daha büyük bir riskle karşı karşıya kaldığını belirtti. Bakırhan, "Suriye’nin Lazkiye kentinde Alevilere yönelik organize saldırılar başladığı yönünde bilgiler geliyor. Binlerce sivil insanın risk altında olduğu bu durumda her geçen saat kritiktir. Sivilleri korumakla yükümlü olan Geçici Şam Hükümeti’nin gerekli önlemleri almadığı görülmektedir. BM ve uluslararası toplum acilen harekete geçmeli. Türkiye siyasi ve diplomatik kanallarla devreye girmelidir. Sivil halk acil koruma altına alınmalıdır. Tüm siyasi ve toplumsal çevreleri, daha büyük katliamlar yaşanmadan üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
'Sıra emekli ve memur maaşında' dedi kara haberi verdi! Daha önce de bilmişti
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Türkiye
Taner Çağlı'nın ifadesinde bomba Mehmet Akif Ersoy iddiası: Uçağa bile uyuşturucu sokarım
Taner Çağlı'nın ifadesinde bomba Mehmet Akif Ersoy iddiası: Uçağa bile uyuşturucu sokarım
AKP’li Mehmet Özhaseki fabrikasını sessiz sedasız Fransızlara sattı
AKP’li Mehmet Özhaseki fabrikasını sessiz sedasız Fransızlara sattı
THY'den Arnavutluk'a uçak hibe edileceği iddialarına ilişkin yanıt
THY'den Arnavutluk'a uçak hibe edileceği iddialarına ilişkin yanıt