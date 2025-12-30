DEM Parti'den Suriye için acil çağrı: Lazkiye'deki Alevilere yönelik saldırılar durdurulmalı

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Suriye'nin Lazkiye kentinde Alevilere yönelik saldırılara ilişkin açıklama yaparak BM ve uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırdı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bölgedeki saldırıların organize bir hal aldığına dikkat çekerek, olası bir insani felaketin önüne geçilmesi için herkesin Suriye’deki Alevi toplumuyla dayanışma içinde olması gerektiğini ifade etti. Hatimoğulları, "Suriye’nin Lazkiye kentinde Alevilere yönelik organize saldırıların başladığı, ev ve iş yerlerinin tahrip edildiği haberlerini büyük bir endişe ile takip ediyoruz. Bu organize saldırılar acilen durdurulmalıdır! Başta BM ve uluslararası toplum olmak üzere herkesi harekete geçmeye Suriye’de yaşananlara karşı kalkan olmaya çağırıyoruz. Suriye’de yaşanacak olası katliamların önüne geçmek mümkün! Suriye’deki Alevi toplumunun sesi olalım!" dedi.

TÜRKİYE'YE DİPLOMATİK MÜDAHALE ÇAĞRISI

Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan ise açıklamasında bölgedeki sivil halkın her geçen saat daha büyük bir riskle karşı karşıya kaldığını belirtti. Bakırhan, "Suriye’nin Lazkiye kentinde Alevilere yönelik organize saldırılar başladığı yönünde bilgiler geliyor. Binlerce sivil insanın risk altında olduğu bu durumda her geçen saat kritiktir. Sivilleri korumakla yükümlü olan Geçici Şam Hükümeti’nin gerekli önlemleri almadığı görülmektedir. BM ve uluslararası toplum acilen harekete geçmeli. Türkiye siyasi ve diplomatik kanallarla devreye girmelidir. Sivil halk acil koruma altına alınmalıdır. Tüm siyasi ve toplumsal çevreleri, daha büyük katliamlar yaşanmadan üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.