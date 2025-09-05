DEM Parti'den kritik 'süreç' değerlendirmesi: Tamamen bitirir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kuzey ve Doğu Suriye'ye yönelik bir askeri operasyon seçeneğini gündeme getirmesi, Türkiye'de devam eden sürecin durma, hatta bitme noktasına geldiği şeklindeki yorumları artırmış durumda. T24'ten Ceren Bayar'ın haberine göre DEM Parti, "Süreç sıkıntısız devam ediyor" demenin doğru olmayacağını ve önemli pürüzler olduğunu belirtiyor. Parti kurmayları, Şam yönetiminin demokratik bir anayasa ve demokratik bir yönetimi tercih etmemesi durumunda Abdullah Öcalan'ın Suriye ve Rojava konusunda esneklik göstermeyeceğini vurgulayarak, "Suriye'de bir operasyon, Türkiye'deki süreci bitirir" görüşünü savunuyor.

Bahçeli'nin TBMM'de yaptığı çağrıyla başlatılan süreçle ilgili son dönemde yapılan açıklamaların, süreçte bir sıkıntı olduğuna dair algıyı güçlendirdiği belirtiliyor. Bahçeli'nin, SDG'nin Suriye ordusuna entegre olmaması halinde askeri operasyon yapılacağı sinyalini vermesinin ardından, İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan'ın Öcalan'ın daha önceki yıllarda sarf ettiği "Suriye ve Rojava kırmızı çizgimdir" sözünü hatırlattığı aktarılıyor.

"SÜREÇTE SIKINTI YOK DENEMEZ"

Haberde, Suriye konusunda Türkiye'nin kırmızı çizgileri ile iktidarın kırmızı çizgilerinin çeliştiği hatırlatıldığında ve bir kriz olup olmadığı sorulduğunda, DEM Partili yetkililerin, “Kriz denemez ama olağan dışı bir durum olduğu gerçek” değerlendirmesini yaptığı ifade ediliyor. Bir DEM Partili yetkilinin, “‘Süreçte bir sıkıntı yok' demek yanlış olur, önemli pürüzler var” dediği belirtiliyor.

Terör örgütü PKK lideri Öcalan'ın geçmişte "Rojava kırmızı çizgim" dediğini hatırlatan bir DEM Partili kurmay, "Öcalan'ın çoğulcu ve demokratik bir Suriye'nin inşası konusunda kararlı olduğunu, Şam yönetiminin demokratik bir anayasa ve demokratik bir yönetimi tercih etmemesi halinde Öcalan'ın Suriye ve Rojava konusunda esnemeyeceğini" dedi.

"SURİYE'DE OPERASYON TÜRKİYE'DE SÜRECİ TAMAMEN BİTİREBİLİR"

DEM Partili kurmayların, "Suriye'deki gelişmelerin Türkiye'deki süreci etkilemesinin kaçınılmaz" olduğunu kaydetti ve "operasyon ihtimalinin dillendirilmesinin bile sürece zarar vereceği, operasyonun gerçekleşmesinin ise Türkiye'deki süreci tamamen bitireceği" görüşünü dile getirdi

"SÜREÇ KIRILGAN, BÖYLE AÇIKLAMALAR SÜRECE GÜVENİ AZALTIR"

DEM Parti kurmaylarının, Bahçeli'nin en başından beri Suriye'de merkezi bir hükümetten yana olduğunu belirterek, bu anlamda Bahçeli'nin daha önce söyledikleriyle çelişmediğini ve kendi içinde tutarlı olduğunu ifade ettiği belirtiliyor. Ancak, Bahçeli'nin Şam yönetimi için herhangi bir değişim koşulu vurgulamadan sadece SDG'nin Şam'a entegre olmasını talep etmesinin sürece zarar vereceği ifade ediliyor. Askeri operasyon seçeneğinin dile getirilmesinin risklerine dikkat çeken kurmaylar, "Süreç zaten kırılgan, toplum tam anlamıyla ikna edilebilmiş değil. Böyle açıklamalar sürece zarar verme potansiyeli taşır. Sürece dair inanç ve güven azalır" diyor.

"SURİYE 2015'TEN FARKLI"

DEM Partililerin, "Suriye'deki durumun 2015'ten farklı olduğunu, Kürtlerin Suriye'deki pozisyonunun değiştiğini" belirterek, "Kürtler hiçbir şey kazanmasın" yaklaşımının da doğru olmayacağını söylediği ifade ediliyor.

"BAHÇELİ SURİYE'DE EL Mİ YÜKSELTİYOR?"

"Suriye'deki yeniden yapılanma sürecinde, tüm güçler gibi Türkiye'nin de sözünü söylediğini" ifade eden DEM Partililerin, "bu anlamda Bahçeli'nin sözlerinin Suriye'nin yeniden yapılanma sürecinde bir ‘el yükseltme' olarak okunabileceğini" ifade ettiği aktarılıyor.

"TOM BARACK'A VE SALİH MÜSLİM'E CEVAP MI?"

DEM Partililerin, ABD Suriye Özel Temsilcisi Tom Barack'ın "Suriye'de federasyona yakın bir yapı" tarif ettiğini ve YPG ile SDG'nin PKK'ye bağlı olmadığını, ABD'nin müttefiki olduğunu söylediğini hatırlatarak, "Bahçeli'nin sözlerinin Tom Barack'a cevap olarak da nitelendirilebileceğini" söylediği belirtiliyor. Aynı şekilde, terör örgüyü PYD yöneticisi Salih Müslim'in "Adem-i merkeziyetçilik kabul edilmezse bağımsızlık talep etmek zorunda kalacağız" şeklindeki ifadelerinin iktidar kanadında rahatsızlık yarattığı ve Bahçeli'nin sözlerinin bu ifadelere de bir cevap olabileceği ifade ediliyor.

"ZOR İLERLEYECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORDUK AMA TÜRKİYE'DE BARIŞ, SURİYE'DE SAVAŞ KONUŞAMAYIZ"

"Süreçte uzun yılların kabullerinin ve tabularının konuşulduğunu ve bu yüzden sürecin zor ilerleyeceğini öngördüklerini" kaydeden DEM Partili yöneticilerin, Bahçeli'nin askeri operasyon çıkışı için "El yükseltme de olsa, siyaseten verilen mesajlar, cevaplar da olsa Türkiye'de barışı konuşurken Suriye'de savaşı konuşamayız. Konuşursak süreç zarar görür" dediği ifade edildi.