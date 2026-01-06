DEM Parti: Süreç belirsizliklerle yönetiliyor

Meclis'teki partiler yen yılın ilk grup toplantılarını yapmaya devam ediyor. Bugün MHP Lideri Bahçeli'nin konuşmalarının ardından DEM Parti de haftalık grup toplantısını yaptı. Toplantıda partililere seslenen Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları sürecin belirsizlikler ile yönetildiğini ifade etti.

Hatimoğulları sürecin oy hesabı ve farklı ajandalara kurban edilemeyeceğini, iktidarın sorumluluğunu süreci ertelemek olmadığını belirtti.

Meclis'te kurulan komisyondan yasal adımlara kadar 2025 yılının kısa bir değerlendirmesini yapan Hatimoğulları, artık adım atma sırasının geldiğini kaydetti:

Sürecin belirsizlikler ile yönetildiğini kaydeden Hatimoğulları sözlerinin devamında Öcalan'a özgür bir iletişim ve haberleşme koşullarının sağlanması gerektiğini, PKK için özel bir yasa çıkarılması gerektiğini, kayyumların son bulması gerektiğini ifade etti:

Süreç belirsizliklerle yönetiliyor, zamana yayılıyor. Bu barışı ilerletmiyor. Barış açıklık, cesaret ve kararlı bir irade ister. Barış süreci belirsizliğe terk edilemez, zamana yayılamaz, başka siyasal dosyaların gölgesine sıkıştırılamaz.

İlk etapta bazı adımların atılması gerekiyor. Sayın Abdullah Öcalan'ın özgür iletişim ve haberleşme koşulları sağlanmalıdır. Partiler kendi raporlarını verdi. Bundan sonra hızla yapılması gereken şey, ortak konsensüsle bir raorun açığa çıkmasıdır. Çözüme hizmet edecek bir perpektifle yazılmalıdır.

PKK'ye ve sonuçlarına ilişkin özel bir yasa çıkarılmalıdır, kayyım rejimi son bulmalıdır, demokratik entegrasyon yasası çıkarılmalı, infaz hukukunda adil düzenlemeler yapılmalıdır, siyasi tutsaklar serbest bırakılmalıdır.

Barış oy hesabına, anketlere, farklı ajandalara kurban edilemez. İktidarın sorumluluğu süreci ertelemek değildir. Muhalefetin sorumluluğu ise seyirci olarak izlemek değil demokratik çözümün bir parçası olmalıdır. Barış kazanacak, demokrasi, emek kazanacak. Bu da halkımıza sözümüz olsun