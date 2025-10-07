DEM Parti komisyon için İmralı'yı işaret etti: Öcalan'a gitmek kimseyi küçültmez

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın son mesajlarında kullandığı "demokratik müzakere" ve "hukuki gereklilikler" ifadelerini yorumlayan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sayın Öcalan aslında ilk çağrıyı yaptığı zaman, hukuki ve siyasi zeminin oluşması halinde silahların bırakılması dahil olmak üzere kendi partisini feshedeceğini söylemişti. Şimdi aslında aradan geçen süreye rağmen yine aynı şeyler tekrar ediliyor. Bugüne kadar aslında negatif barış dediğimiz şeyin gerekleri yapıldı. Çağrı yapıldı, silahlar yakıldı, 40 yıllık PKK kendisini feshetti. Sayın Öcalan aslında ‘demokratik müzakere’ derken pozitif barıştan bahsediyor. Artık adımların atıldığı, halkın beklentilerinin karşılandığı sürecin başlangıcından bahsediyor. Bunun için de öncelikle komisyonun bir an önce Sayın Öcalan'a gitmesi gerekiyor. Sonuçta bu işin çok önemli taraflarından birisidir. Süreci başlatan, büyük sorumluluk alan, dünyadaki hiçbir çözüm ve çatışma sürecinde olmayan adımları en öne koyan, silahı, partiyi feshetmeyi öne koyan bir aktörden bahsediyoruz. Bizce artık pozitif barış aşamasına geçilmeli. Demokratik müzakereler başlamalı.

"MECLİS'TE KURULAN KOMİSYONUN ASIL GÖREVLERİNDEN BİRİSİ BU HUKUKİ ZEMİNİ OLUŞTURMAKTIR"

“Hukuki gereklilikler” ile somut olarak ne kastedildiği sorusuna Bakırhan, şu yanıtı verdi:

"İşin siyasi boyutunu birlikte tartışıyoruz. Türkiye'de bugüne kadar eksik olan şey aslında hukuktu. Kürt meselesi iyi niyetle, güzel sözlerle bugüne kadar son sürecin başlamasıyla birlikte yapılan olumlu iyi tariflerle sonuçlanacak bir mesele değildir. Bunların tamamının bir hukuka kavuşması gerekiyor. Zaten sorunun ana kaynağı hukukun olmamasından kaynaklıdır. Meclis'te kurulan komisyonun asıl görevlerinden birisi bu hukuki zemini oluşturmaktır. Kürt meselesi siyasi olduğu kadar ekonomiktir, hukukidir. Bütün bu zeminlerin bir biçimiyle hayat bulması gerekiyor.

Son Dakika | Bahçeli: Gerekirse komisyon İmralı'ya gitsin

"DAHA İYİ BİR YERDE OLABİLİRDİK"

Biraz önce de söylediğim gibi bir geçiş yasası, ara dönem yasaları dediğimiz yasaların artık tartışılması, konuşulması gerekiyor. Silah bırakıldı; bir grup, iyi niyet adımı olarak bunu ortaya koydu. Diğerlerinin de aynı şekilde bırakması için bir geçiş yasasının olması gerekiyor. Yasa yok, hukuk yok, yapılacaklar konusunda henüz bir yol haritası yok. Sadece Meclis’te kurulan komisyon önemlidir tabii ve dinlemelerle şu ana kadar geldik. Bir yılı aslında bunlarla geçirdik. Daha iyi bir yerde olabilirdik. Evet, eleştiriler var, bozucu yaklaşımlar var. ‘Bu süreç başlamadan bitsin’ ya da ‘Başladı ama bir biçimiyle muhakkak biter’ diyenler var. İşte bunların tamamına yanıt da aslında bu hukuki zeminin kendisidir. Yani Kürt meselesini bence öncelikle bir tarif etmek gerekiyor. Dil olmadığı için, kimlik olmadığı için, yok sayıldığı için tek bir kalıba sokulmaya çalışıldığı için, siyasi iradesi üç dönemdir gasbedildiği için... Ve bunları çoğaltabiliriz. Bölgedeki ekonomik uçurum, sanayisizlik; bölgedeki yoksulluk, bölgede uygulanan kimi özel politikalar... Aslında bölge bir laboratuvar olarak kullanılıyor. Daha sonra Türkiye'ye de ihraç ediliyor oradaki deneyimler.

"SORUN ÇÖZÜMÜ KONUSUNDA ATILACAK YASAL HUKUKİ ADIMLAR GÖRMEDİK"

Dolayısıyla hukuki zemin sorunu tanımlayan, sorunun çözümü konusunda atılması gereken adımları artık tartışan, komisyon tarafından yasa önerilerinin Meclis Genel Kurulu'na sunulması ve artık yavaş yavaş adımların atılması gereken bir süreçten bahsediyoruz. Şu ana kadar sadece karşılıklı, daha çok tek taraflı iyi niyetli adımlar atıldı. Süreç başlarken iktidarın kendisi ve onun ortağı olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı da yöneticileri de şunu söylemişti: 'Önce bir partisini feshetsin, sonra masada konuşmayacağımız şey yok' dediler. Feshedildi. 'Bir silah bırakma görüntüsü gelsin.' Görüntü geldi. Birçok şey peşine geldi ama henüz daha sorunun nasıl çözüleceğini ortaya koyan, sorun çözümü konusunda atılacak yasal hukuki adımlar görmedik. Tek taraflı bir biçimde yürüdü.

"BUNLARIN YANITINI VERMEKTE BİRAZ ZORLUK ÇEKİYORUZ"

Tabii komisyonun kurulması önemlidir, değerlidir, kıymetlidir. Bir yıldır bütün bozucu yaklaşımlara rağmen devam etmesi de kıymetlidir ama artık toplumun ciddi beklentileri var. Cezaevleri ne olacak, infaz yasası ne olacak, Terörle Mücadele Kanunu ne olacak? Bu uzun tutukluluk durumu, işte keyfi tutuklamalar ortadan kalkacak mı? AİHM kararları uygulanacak mı? Atanan kayyumlar yerine halkın seçtiği gerçek iradeler kentleri tekrar yönetecek mi gibi sorular bizlere soruluyor ve bunların yanıtını vermekte biraz zorluk çekiyoruz. Dolayısıyla hukuk zemini tarif ederken aslında buralar da tarif ediliyor.

"BİRAZ DAHA ADIMLARI HIZLANDIRMAK GEREKİYOR"

Artık 'negatif barış' dediğimiz barışın bir tarafı gerekli olan adımları attı, iyi de oldu. Biz de takdir ediyoruz. Çok basit gelişmeler değil. 50 yıllık şiddet, silah bir anda denklem dışında kalacak. İşte 40-50 yıllık, Türkiye'de hafızalara kazınmış bir parti, lideri tarafından feshediliyor. Bunların yapıldığı bir ortamda bence biraz daha adımları hızlandırmak gerekiyor. Şöyle yaklaşımlar var: 'Şunu da bunu da yapsın.' Artık ne yapılabilir konusunda, bir siyasetçi olarak ben bile daha ne yapılabilir sorusunu bazen sormuyor değilim.

"ELEŞTİRİ VE ÖNERİLERİN TAMAMI TOPLANSA ASLINDA KÜRT MESELESİ BÜYÜK ORANDA ÇÖZÜLMÜŞ OLACAK"

İşte 'Hala elinde silahı olan güçler var' deniliyor. Tamam var ama yasal zemini oluşturulsun. Silah olan bıraksın gelsin, sosyal, siyasal yaşama katılsın. Bu konuda biraz elimizi hızlandırmamız gerekiyor. Komisyon artık daha hızlı, daha pratik çalışmalar içerisine yönelmeli. Dinlemeler aslında önemliydi, birçok taraf dinlenildi. Çok kıymetli öneriler sunuldu. Dinlemelerde aslında sorunun çözümüne dönük yapılan eleştiri ve önerilerin tamamı toplansa aslında Kürt meselesi büyük oranda çözülmüş olacak, eğer hayata geçirilirse. Artık hukuki, siyasal zeminin de buna uygun hale getirilmesi gerekiyor. Bunun da adresi Meclis'tir. Sayın Öcalan'ın ısrarla Meclis Komisyonu ile görüşmek istemesinin bir sebebi odur. Meclisi önemsediği için, halkın iradesini önemsediği için, bu meselenin çözüm merkezini, adresini Meclis olarak gösterdiği içindir. Buna da bir kıymet biçmek gerekiyor. Sadece bir partiyi değil, aslında Meclis'in tamamını adres olarak göstermesi, oradaki halkı temsil eden bütün siyasi partileri de aynı zamanda işin merkezine koyuyor, tamamına da bir sorumluluk yüklüyor.

"ÖCALAN'LA GÖRÜŞMEK DAHİL OLMAK ÜZERE DAHA AKTİF BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMALAR DEVAM ETTİRMELİDİR"

Kürt meselesi DEM Parti ile ya da sadece PKK ile devlet-iktidar arasında tartışılıp çözülecek bir mesele değil, Türkiye'nin meselesidir. CHP'nin de meselesidir, MHP'nin de DEM Partisi'nin de meselesidir. 100 yıldır bu ülkeyi meşgul eden, bütün enerjisini, ekonomisini emen bir meselenin çözümüne de herkes muhataptır. Edirneli vatandaşımız 40 yıllık bu çatışmalı süreçten etkilenmedi diyebilir miyiz? 14 bin lira maaş alan emekli bu çatışmalı süreçten etkilenmedi diyebilir mi hiçbir akademisyen, ekonomist, asgari ücretli? Tamamımız etkileniyor bir biçimde. Ekonomik olarak, siyasi olarak; devletin, iktidarın yıllardır uyguladığı hukuksuzluklardan bir biçimiyle etkilenenler var, bire bir yaşayanlar var. Dolaylı olarak herkesi etkileyen bu mesele, Meclis'te halkın irade olarak gösterdiği bütün siyasi partilerin meselesidir. Meclis zemini önemlidir. Halkın iradesini temsil eden siyasi partilerin neredeyse yüzde 95'i bu komisyondadır. Bu komisyon, Türkiye'nin temel tarihi meselesi olan Kürt meselesinde de ortak bir akılla yani dünya deneyimlerini de dikkate alarak artık bu dönem bu sorunu çözmesi için Sayın Öcalan'la görüşmek dahil olmak üzere, yapılacak yasal düzenlemeler başta olmak üzere daha hareketli, daha aktif bir şekilde bence çalışmalarını devam ettirmelidir."

Komisyonun yakın tarihte İmralı'ya bir ziyareti olup olmayacağı sorusuna Bakırhan, şu karşılığı verdi:

"Biz DEM Parti olarak komisyonda da her seferinde bunu dile getiriyoruz. Aslında hükümet ortağı MHP de 'Komisyon gidebilir' diyor. Sayın Mehmet Uçum'un da bir yazısı var. O da aslında oraya işaret ediyor. Bu mesele çözülecekse Sayın Öcalan'a gidilmeyip kime gidilecek? Ben de bazen hayret ediyorum. Yani bizim PKK üzerinde bir etkimiz yok, bir ilişkimiz, bir diyaloğumuz yok. Kendi örgütünü kuran, örgütünü fesheden, demokratik siyasal zemine entegre etmeye çalışan bir insanla görüşülmeyip kiminle görüşülecek, kiminle konuşulacak, kiminle çözülecek? Kiminle ortak, işte Kürt'ün de Türk'ün de Türkiye'de yaşayan bütün halkların hassasiyetleri de dikkate alınarak yol alınacak? Diyalektiğin doğasına aykırıdır. 'Kürt meselesini çözelim ama bu meselenin sonucu olan, 40 yıldır Türkiye'nin temel gündemi olan örgütün liderini bir kenara bırakalım.' Kim ile oturulacak? Muhatap kim? Tabii ki muhatap halklardır. Tabii biz de siyasi muhataplardan biriyiz. Mesele o değil. Mesele bu sorununun bütünlüklü bir şekilde ele alınıp, bütüncül bir hukukla yasal düzenlemeler yapılarak artık Türkiye'yi 100 yıllık bu prangadan, ülkenin gerçekten enerjisini, ekonomisini hemen kutuplaştıran, toplumun bir bölümünü ötekileştiren bu sorunun artık şimdi demokratik bir şekilde çözülmesi gerekiyor.

"ÖCALAN'A GİTMEK KİMSEYİ KÜÇÜLTMEZ"

Meclis Komisyonu kesinlikle gitmelidir, bu bir taviz değildir. Bu sürecin başarıyla yürümesi için gerekli bir adımdır. Sayın Öcalan'a gitmek kimseyi küçültmez. Sayın Öcalan'la konuşmak kimseye başka bir yük yüklemez. Aksine bu meselenin çözümünü kolaylaştırır. Sayın Öcalan'ın söylediği sözün bir karşılığı vardır. Bu meselenin çözümünü istiyorsak bence 'Adaya gidilsin mi, gidilmesin mi, görüşülsün mü; kim gitsin, kim gitmesin' gibi suni tartışmaları artık bir kenara bırakmak gerekiyor. DEM Parti olarak biz bu meselenin samimi bir şekilde ele alınıp çözülmesini istiyoruz. Meselenin çözümü savaşın bir tarafını da dinlemekten geçiyor. Her yerde bu böyle oluyor. Meclis bence gündemine almalı. Sanırım herhalde komisyonun da gündemindedir. Bir biçimde bunu değerlendirecek diye düşünüyorum.

"SONUÇTA ÖRGÜTÜ YÖNETEN BİR İNSANDAN BAHSEDİYORUZ"