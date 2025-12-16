DEM Parti İmralı heyetinden Ahmet Davutoğlu'na ziyaret

DEM Parti İmralı heyeti, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde görüşme gerçekleştirdi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti’nde yer alan Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu üyesi Faik Özgür Erol, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde ziyaret etti.

Gerçekleşen görüşmenin ardından ortak basın açıklaması düzenleniyor.

Basın açıklamasında konuşan Mithat Sancar'ın açıklamaları bu şekilde:

Önemli bir görüşme gerçekleştirdik. Amacımız hem bilgilendirme hem de istişarelerde bulunmadır. Sürecin önemi ve hassasiyeti hepimizin malumudur. Bu konuda sayın Davutoğlu'nun tecrübeleri derindir. Kendilerine bu ziyarette geldiğimiz aşamanın ve bundan sonraki işleyişin ana hatlarını bazen ayrıntılarını konuştuk. Artık yeni bir aşamada olduğumuzu kabul etmemiz gerekiyor. Bizler 2 Aralık'ta İmralı'da yaptığımız görüşmeyle ilgili bilgilendirmede bulunduk. Bundan sonra görüşmelerimiz devam edecek.

Bugün sayın Özgür Özel ile görüşme yapacaktık ama Gülşah Hanım'ın vefatı dolayısıyla bu ertelendi. Bu vesileyle Gülşah Hanım'a bir kez daha Allah'tan rahmet dilemek istiyoruz ve başta Özgür Özel olmak üzere tüm CHP camiasına başsağlığı dileklerimizi iletmek istiyoruz. Görüşmeyi daha sonra gerçekleştireceğiz.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

